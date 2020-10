Avanza firma un acuerdo con Másmóvil para acceder a todas sus redes de Fibra Óptica en el Levante español Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 15:27 h (CET) La comercializadora murciana venderá con su marca Avanza Fibra en gran parte de las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete (en todas ellas con poblaciones ya desplegadas con Fibra Óptica por Avanza Fibra). El contrato incluye las capitales de provincia y sus grandes ciudades, sumando así más de 2 millones de hogares comercializables El GRUPO AVANZA firma con Masmóvil el acceso de Avanza Fibra a todas sus redes de Fibra Óptica (FTTH) en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, para vender sus servicios incluyendo todas sus capitales e importantes ciudades como Sagunto, Denia, Alcoy, Elche y Cartagena, entre otras . "Gracias al trabajo colaborativo que se desarrolla desde hace años entre ambas empresas, hemos podido llevar a cabo la firma de este contrato y dar así respuesta a la demanda de los ciudadanos", según palabras del CEO del Grupo Avanza, David De Gea. Del mismo modo, este acuerdo crea sinergias de trabajo que permiten el crecimiento de ambas operadoras, ya que Avanza comercializa sus líneas móviles sobre la red de Yoigo, propiedad del Grupo Masmóvil.

Con esta nueva acción, AVANZA FIBRA se convierte en el primer operador no nacional del levante español en número de unidades immobiliarias (UUII) a las que poder dar servicio, ya que dispondrá de más de 2 millones de hogares en los que ofertar todos sus productos a través de nuevos puntos de venta, de la comercialización online y de su red de distribuidores. "Nuestra filosofía es la cercanía con el cliente, que tenga una tienda/oficina a la que poder acercarse para contratar nuestros servicios y también asesorarse sobre sus necesidades. El cliente echa en falta ese operador propio que no solo le vende, sino también le instala y le da rápida solución a sus incidencias", añade De Gea.

El crecimiento de Avanza Fibra desde el 1 de Enero de este año hasta el 30 de septiembre ha sido de un 140 por ciento. Este porcentaje indica el aumento exponencial de la marca AVANZA, conocida por sus precios Low Cost y por la atención directa a sus clientes, sin intermediarios y contando con todo el ciclo, desde el despliegue de la Fibra Óptica hasta su venta y puesta en marcha en el domicilio del cliente. El CEO de la compañía aclara que “apostamos por personal propio, por profesionales de la casa que están en continua formación, para ofrecer una atención al cliente basada en la excelencia y en la cercanía”.

Para finales de 2020 el Grupo Avanza -afincado en Murcia, con sede en el Polígono Industrial de Alcantarilla-, habrá completado las 500.000 UUII de Fibra Óptica construidas desde que hace dos años comenzó el ambicioso proyecto de despliegue de la red de Masmóvil en el levante español, además de la suya propia. El 14 de febrero de 2019 Avanza Fibra abría su primera tienda -en una red desplegada totalmente por ella misma- en la ciudad de Lorca, localidad que cuenta ya con dos puntos de venta debido a la demanda de los productos de Avanza Fibra por parte de sus ciudadanos. También tiene previsto cerrar el año con unas 60 tiendas y con la ampliación de su red de distribuidores en toda su área de influencia.

