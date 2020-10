El Segundo Dividendo Digital finaliza con los objetivos cumplidos Comunicae

viernes, 30 de octubre de 2020, 13:15 h (CET) La Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones, FENITEL, pone como ejemplo de éxito de la colaboración público-privada el desarrollo del Segundo Dividendo Digital que culmina habiendo alcanzado todos sus objetivos el 31 de octubre; y felicita a La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, SETELECO, por su liderazgo en estrecha colaboración con todos los agentes del sector que ha sido la clave del resultado y del éxito obtenidos Entre julio de 2019 y octubre de 2020 se ha desarrollado con éxito el proceso del Segundo Dividendo Digital, y a partir de ahora se puede dar vía libre para el despliegue posterior de los servicios de 5G en la banda de 700MHz. Para FENITEL han sido más de 3 años de trabajo completamente involucrados en su preparación y puesta en marcha.

En el Segundo Dividendo Digital, el sector al que representa la federación el de las empresas instaladoras e integradoras de Telecomunicaciones ha vuelto realizar una labor profesional espectacular y conseguido, primero, con los operadores de red desplegar las nuevas emisiones y después realizar las adaptaciones necesarias en los edificios que, con la enorme complejidad en la que se ha tenido que desarrollar el trabajo, es sin lugar a dudas un gran y rotundo éxito; ¡felicidades!.

FENITEL colaboró estrechamente en todo momento, especialmente en los períodos más complejos, con toda la cadena de valor del sector y con sus organizaciones representativas: Radiodifusores públicos y privados, operadores de red, fabricantes de equipos, administradores de fincas, organizaciones de consumidores y usuarios y, por supuesto, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) para ayudar a llevar a buen fin todo el proceso; a todos ellos FENITEL quiere transmitir su agradecimiento. El Segundo Dividendo Digital pasará a ser un ejemplo de éxito en la colaboración público-privada.

También desde FENITEL se ha jugado un papel destacado a la hora de informar a los ciudadanos sobre los pasos a dar para adaptar sus instalaciones, siendo la organización sectorial de referencia y con mayor presencia en los medios de comunicación, habiendo concedido numerosas entrevistas en prensa, radio y televisión.

FENITEL ha sido la entidad encargada de gestionar, para todas las empresas instaladoras de telecomunicación registradas, y desde la estricta neutralidad, el “Canal Instalador 2DD” de Red.es, realizando de nuevo el proceso de estudiar y monitorizar el proceso de antenización en toda España, informando y formando a las empresas instaladoras de todo el país a través de seminarios y newsletters, resuelto consultas técnicas y facilitado abundante material de comunicación que, por ejemplo, ha permitido a las empresas instaladoras señalizar las instalaciones adaptadas.

Actualmente, en contacto permanente con Red.es, FENITEL aporta propuestas para contribuir a simplificar el complejo proceso de la gestión de las ayudas a la “antenización” aportando sugerencias que, en lo posible, lo agilicen y eviten la generación de los requerimientos de subsanación que no sean imprescindibles. Estas ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre para compensar los costes derivados de la adaptación de los edificios afectados, a través del servicio del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, accesible en:

https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/

La TDT seguirá evolucionando, y antes de 2023 tendrá todas sus emisiones en Alta Definición y continuará desarrollando gracias al estándar HbbTV sus servicios interactivos. A corto plazo también, la plataforma debe iniciar acciones que permitan la introducción de las emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) en DVB-T2 y muy pronto evaluar la coexistencia con otros servicios de comunicaciones que van a utilizar frecuencias adyacentes, para proteger las emisiones de TDT; en todos estos pasos la federación seguirá colaborando .

www.fenitel.es

