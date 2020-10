Las escuchas de podcasts de noticias doblan su audiencia en el último año Aunque sólo el 6% del total de los 75M de podcasts que hay disponibles en el mundo son sobre información y actualidad, sus escuchas muy superiores a las del resto de temáticas Redacción Siglo XXI

viernes, 30 de octubre de 2020, 12:19 h (CET) Según Podtrac, las descargas de podcasts de noticias han aumentado un 100% en este año en comparación con el año anterior. Aunque los podcasts informativos solo representan el 6% del total de la oferta podcasts disponibles en el mundo, existen más de 75 millones de episodios de podcasts activos en más de 100 idiomas, su nivel de escuchas es muy superior a otras categorías como los podcasts de ficción sonora.



Bajo este contexto, Podimo, la plataforma europea de streaming de podcast y audiolibros, ha anunciado el lanzamiento de ‘La Vuelta al Día’, un programa diario en el que apuesta por resumir la actualidad del día a sus oyentes en sólo 7 minutos.



“El objetivo de Podimo con su daily matutino “La vuelta al día” es animar a los lectores de noticias a descubrir las principales noticias del día e invitándoles a profundizar en las que consideren más interesantes leyendo el artículo en su totalidad en los medios seleccionados/citados. Queremos convertirnos en un aliado de los medios de comunicación aportándoles tráfico a sus noticias destacando las mismas en nuestra plataforma” declara, Javier Celaya, responsable de Podimo en España y América Latina.



El Daily de Podimo, que estará dirigido por los periodistas Eugenio Hernández y África Egido y producido por Labsonoro, comenzará a emitirse a partir del próximo martes 2 de noviembre en abierto en Podimo, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, y tendrá una duración aproximada de 7 minutos. Al estar en abierto, los oyentes no tendrán que pagar por escuchar este programa



Claves de éxito de un “Daily” en español

Tras el éxito del “Daily” del New York Times, que cuenta con más de mil millones de descargas en los casi tres años que se lleva emitiendo, Podimo ha decidido lanzar `La Vuelta al Día’ con el objetivo de ayudar a los medios de comunicación de España a conocer de cerca el funcionamiento de este tipo de podcast informativo. El objetivo de Podimo es servir de campo de pruebas para que los medios puedan comprobar el potencial de ofrecer a los oyentes un nuevo producto informativo en formato podcast, convirtiéndose en una potencial vía de creación de nuevas audiencias, así como de monetización ante la reducción de la inversión en publicidad en los últimos meses. Según un estudio de Ebiquity y documentado en WARC, se estima que este año el gasto en publicidad a nivel global descenderá un 8,1% este año, un 16,3% en el caso de los medios convencionales.

"Nuestro Daily servirá a los medios para conocer qué necesidades de redacción hay que tener en cuenta, qué días de la semana se escuchan los dailys, cuál es la caducidad de escucha, a qué horas se escuchan los dailys, etc. Todas estas lecciones aprendidas, así como las claves de éxito, serán compartidas con los medios de comunicación para que sus futuros dailys sean todo un éxito en los mercados en español", declara Celaya.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

