La alarma infinita

Año 2037, Congreso de los diputados de la República libre, centésimo octava segunda prórroga del Estado de Nueva Alarma. Toma la palabra Inés Arrimadas, portavoz del gobierno y del partido gubernamental Pudimos. En la segunda bancada dos diputades comentan de sus cosas sin hacerle mucho caso:



-Hace mucho que no viene el Presidente, ¿no?



-¿Tiene que venir?



-Me quiere sonar que sí.



-¿Pero para qué?



-Había que votar unas prórrogas, ¿no?



-¿Qué prórrogas?



-No sé, ya no me acuerdo.



-Que yo sepa no es necesario que venga.



-¿Y qué hacemos aquí?



-Hay que venir cada 15 días, eso está claro.



-Por lo del Covid36, a eso llego.



-Por cierto, esta tarde no puedo ir a la presentación del libro.



-Lo sé, me ha dicho Rita que te injertan una mascarilla.



-Eso es. Se acabó este sufrimiento.



-Una pena. Acudirá mucha gente. ¿Tú leíste lo anterior que publicó?



-¿Hablas de aquella con la que ganó el Premio Pableta?



-“La piel del señoro”.



-Magnífica. Pero esta es autobiografíca, y creo que me gustará menos. ¿Cómo se llama?



-“Yo, yo misma e Irene”



-A mí que me suena ese título.



-Ya me acuerdo a qué veníamos. Votábamos sí seguíamos con esto o lo dejábamos pasar.



-¿Con la Alarma? Pero si se vive de cine.



-Era por aquello del turismo y los viajes.



-¿Viajes?. Pero si la energía eólica está por las nubes. ¿Quién quiere viajar?



-No sé, yo tengo a mis padres en Soria.



-Pues coge el patín, que pareces tonto.