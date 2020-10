Averroes y Platón ​Como dice Martínez Lorca «Para Averroes la violencia debía reducirse al mínimo en la sociedad. Por el contrario, había que potenciar la educación, en especial de la juventud José Manuel López García

viernes, 30 de octubre de 2020, 11:50 h (CET) El filósofo musulmán Averroes en su libro Exposición de la República de Platón comenta este dialogo de Platón. Sus extraordinarios comentarios conforman un realismo político que se atreve a criticar a los sistemas políticos islámicos de su tiempo. Escribe que «No hay peor condición que la del tirano». Averroes nació en Córdoba el año 1126 y murió el 10 de diciembre de 1198 en Marrakech.



Fue médico de cámara de la corte almohade y también cadí mayor o juez. No está de acuerdo con la interpretación neoplatonizante de la obra de Avicena. Parte de que es necesaria una lectura e interpretación rigurosa e independiente de la obra aristotélica.



En realidad, propone que es preciso un enfoque científico de la filosofía del Estagirita. De este modo, se logra el desarrollo de una filosofía científica. Fue uno de los grandes filósofos comentadores de la historia. Destacó por la calidad y cantidad de sus comentarios a las obras de Aristóteles.



Para Averroes las virtudes sociales son clasificables y comparables con las anímicas tal como plantea Platón. Está convencido de la naturaleza social de los seres humanos. Es observable y definible que en la sociedad es indispensable la cooperación social. Ya en su tiempo dice que el ideal ético no es aceptado por la gran masa humana y esto causa grandes males.



En sus análisis de la obra de Platón alcanza a describir de un modo más amplio cómo son las sociedades imperfectas e injustas. Para este sabio cordobés las transformaciones de las leyes dan como resultado el cambio gradual de los seres humanos en sus conductas. En cambio, si la corrupción se extiende en todos los ámbitos de la sociedad no es posible la justicia.



Averroes considera que es cierto que la prudencia y la sabiduría son las mejores virtudes para tomar las mejores decisiones y escribe: «Refuerza este argumento diciendo que el hombre prudente y sabio es el que posee dos instrumentos llamados experiencia y razonamiento con los que ordena todos sus asuntos». Por otra parte, también es verdad que el desarrollo y la utilización del entendimiento es una fuente de felicidad y gozo, tanto para Platón como para él. Insiste en que uno de los peores males es la desunión en la sociedad y el mayor bien todo lo que unifica a los seres humanos en su convivencia social.



En relación con la finalidad del hombre Averroes afirma que es desarrollarse en su ser hasta poder lograr extender y profundizar al máximo todo el talento personal que se tenga. En este sentido, se anticipa a otras teorías filosóficas posteriores que siguen esta misma línea de pensamiento.



Da mucha importancia al significado político y social de la religión. Pensaba que correspondía a los filósofos la investigación sobre los fundamentos de las prácticas y doctrina religiosas y también consideraba que era necesario elevar la instrucción general sobre estas cuestiones en la población de su época.

Ciertamente, llama poderosamente la atención que Averroes exprese su denuncia y desacuerdo con la precaria situación de las mujeres de su tiempo. Desde sus análisis las mujeres poseen las mismas capacidades que los hombres.



Como dice Martínez Lorca «Para Averroes la violencia debía reducirse al mínimo en la sociedad. Por el contrario, había que potenciar la educación, en especial de la juventud. Por encima de todo, el buen gobierno tiene que buscar la cohesión social limitando el poder económico de los individuos». Este planteamiento es muy novedoso en su época y muestra un claro rechazo de cualquier tipo de opresión social por parte de los gobernantes.



Si bien lo que parece muy avanzado en su forma de pensar es que considere que las decisiones de los gobiernos deban controlar el poder económico personal con el fin de evitar las injusticias y las desigualdades económicas excesivas. Es un modo de poner barreras a los enriquecimientos de las minorías en una sociedad.



Curiosamente, quien estudió de una forma más profunda las obras de Averroes fue Tomás de Aquino. Y se observa una clara influencia del pensador musulmán en la estructura de los comentarios del gran teólogo y filósofo dominico.



Aunque Averroes está más influido por el aristotelismo que por el platonismo y sabe incorporar a su pensamiento determinadas cuestiones de ambos pensadores. De todos modos, desarrolla unas síntesis y unos pensamientos originales en el campo de la filosofía, la teología, la medicina y el derecho que le convierten en un gran filósofo que aporta muchas ideas a su tiempo y también al futuro.









