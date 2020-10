Atos nº1 de EMEA en Servicios Gestionados e Infraestructura de la Nube en Atención Sanitaria por Gartner

Atos, líder mundial en transformación digital, anuncia que ha sido clasificado como el tercer jugador global, por segundo año consecutivo, y el primer jugador de EMEA, por tercer año consecutivo, en Servicios Gestionados y Servicios de Infraestructura en cloud en el sector de la Salud. en términos de ingresos de 2019, según el último informe de Gartner “Las organizaciones sanitarias de todo el mundo se enfrentan al difícil desafío de encontrar un equilibrio entre fuerzas opuestas. Presionados para adoptar tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial o la robótica para mejorar la efectividad de la atención sanitaria, deben modernizar sus sistemas a un ritmo rápido con presupuestos reducidos. Para nosotros, el informe de Gartner confirma que nuestras sólidas capacidades en servicios administrados y en cloud, combinadas con nuestra sólida experiencia en la industria, brindan a las organizaciones en el campo las herramientas adecuadas para embarcarse con éxito en su viaje de transformación”, dijo Robert Vassoyan, Director de Salud y Vida. Ciencias de Atos.

Con un liderazgo global probado en ingeniería de datos y entrega de servicios digitales, Atos es el socio de confianza para las organizaciones de atención médica, lo que las empodera en su viaje de transformación. La experiencia de Atos está respaldada por más de 5.500 expertos en cloud, 30.000 expertos en aplicaciones y más de 3.200 certificaciones técnicas en cloud en AWS, Google Cloud y Microsoft Azure.

