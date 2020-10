Comermuybien.com se renueva para convertirse en el buscador de restaurantes y hoteles en Navarra Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:47 h (CET) El portal comermuybien.com que ya puede consultarse directamente desde un enlace en Pamplona Actual ofrece un complemento perfecto como guía o buscador del sector para que la visita sea lo más agradable posible Tras más de 10 años funcionando,la guía gastronómica y turística de Navarra comermuybien.com ha cambiado radicalmente su web para convertirse en un buscador y una guía, entre otras cosas, de bares, restaurantes, alojamientos, eventos, tiendas o locales de copas. Así, poder presentar a los establecimientos y negocios de una forma moderna y atractiva en la que, por un lado, el usuario encuentre lo que busca y, por otra parte, tenga todas las herramientas necesarias para contactar de forma rápida y segura con el establecimiento elegido una vez conocidas sus características y geolocalización.

Es tiempo de cambios, con una mayor digitalización y en este contexto es necesario unirse a los nuevos tiempos en los que el usuario busca, de forma rápida y elegante, respuestas a sus necesidades.

Es por ello que comermuybien.com ha recogido el guante y ha transformado completamente su web de gastronomía, turismo restauración y hotelería para ofrecer un espacio de búsqueda completa en mapa y en fichas que responda a las necesidades del visitante y del público local que quiera contactar o reservar en un restaurante de Pamplona o acudir a una tienda con productos gourmet, por citar dos ejemplos. Además el turista podrá elegir alojamientos o restaurantes que más se adapten a sus necesidades sin perderse por el camino.

Distribuido en 8 espacios temáticos, abarca todas las partes necesarias para encontrar lo que se busca en el sector de servicios hosteleros y turísticos. El usuario, una vez encontrado su establecimiento, podrá contactar con un click con el mismo así como poder realizar valoraciones del mismo una vez registrado en la plataforma.

Dentro de cada ficha, encontrará la descripción, ubicación, servicios, horarios, fotografías, formas de contacto o redes sociales para que sepa perfectamente qué es lo que se va a encontrar. Además, en el buscador, si no tiene una idea clara de a dónde ir, le propondrá, con su ubicación, los establecimientos que se encuentren a la distancia que el usuario marque con el servicio de geolocalización incorporado a la guía. Para no perderse.

Además, se ha convertido en la guía gastronómica y turística de Navarra en el diario digital pamplonaactual.com.

Además, la actualidad del sector se encontrará en el apartado de noticias creado al efecto.

Una web ,comermuybien.com, que especializada en Navarra, ofrecerá un complemento perfecto como guía o buscador del sector para que la visita sea lo más agradable posible. Buen apetito y feliz descanso.

