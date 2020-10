Las soluciones de monitorización y telecontrol a medida optimizan el consumo, por Satel Iberia Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:28 h (CET) Uno de los principales objetivos de una empresa es realizar una gestión de la energía eficiente consiguiendo ahorrar en el consumo. Satel Iberia, empresa líder del sector, desvela las claves para conseguir optimizar el consumo con un sistema de monitorización y telecontrol a medida Para que una empresa tenga éxito hay que mirar más allá de los beneficios que pueda obtener a final del año fiscal.

Una empresa que sea un referente debe estar bien concienciada sobre la importancia de mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones para poder competir en su sector, ya que las normas que hoy se imponen en los países con más industria se dirigen precisamente hacia este tipo de medidas.

La eficiencia energética dentro de unas instalaciones trae consigo diferentes ventajas que contribuyen a la mejora del trabajo, el ahorro y a que la empresa sea de mayor atractivo para sus clientes objetivos.

Hoy el mundo en general está concienciado con el ahorro de energía y una empresa que demuestre que trabaja para desarrollar sistemas que avancen hacia cumplir estos objetivos, tiene más probabilidades de ser competitivos porque conseguirá ofrecer sus servicios gastando menos en energía y contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

Son muchas las empresas que se preguntan cómo poder implementar medidas que permitan lograr una mayor eficiencia energética. A tenor de la opinión de expertos como Satel Iberia podría lograrse mediante la monitorización y el telecontrol.

Monitorización y telecontrol, qué son y cómo pueden ayudar

Para conseguir la eficiencia energética que precisan las empresas es importante establecer medidas personalizadas, que se adapten al tipo de instalaciones de la empresa. Y estas medidas incluyen el sistema de monitorización y telecontrol.

La monitorización es una herramienta con la que se puede realizar el seguimiento del consumo de energía que la empresa tiene. De esta manera es posible efectuar un control que ayudará a corregir los errores y garantizar la eficiencia en el consumo energético.

Gracias al sistema de monitorización energética se consigue realizar informes sobre el consumo de energía, los costes, la funcionalidad y eficiencia de las instalaciones de la empresa y cómo reducir la factura en electricidad.

Pero este sistema aporta algo más, y es el telecontrol. Con la ayuda de este sistema se logra acceder a toda la información aunque no se esté presente dentro de la instalación. Así, en caso de fallos o de un funcionamiento incorrecto de los equipos se puede actuar de forma inmediata de manera remota.

Las ventajas del sistema de monitorización y telecontrol

La principal ventaja que aporta el sistema de monitorización energética y telecontrol, es poder recibir la información de manera ágil y poder utilizarla para ayudar a que las instalaciones de la empresa ahorren en la factura de electricidad.

Además del ahorro que estos sistemas aportan a las empresas, la monitorización y el telecontrol, permite a las empresas ajustar los tiempos de reacción y gestionar de manera más eficaz las instalaciones.

Al conseguir que las instalaciones de la empresa generen menos consumo energético, es posible reducir las emisiones contaminantes. Es una buena opción para cumplir con las normativas ecológicas que se están imponiendo y que resultan primordiales para la conservación del medio ambiente.

Estos sistemas permitirán una mejor gestión de la energía dentro de las instalaciones de cualquier empresa, pero hay que tener en cuenta que para que esto se lleve a cabo de forma óptima es importante que se realice un informe personalizado.

Esto quiere decir que no hay una solución que sea universal para todo el mundo, es imprescindible implementar un sistema de monitorización y telecontrol a medida para cada instalación.

Un equipo experto a disposición de la empresa

"Aquellas empresas que deseen disponer del mejor sistema de monitorización y telecontrol adaptado a sus necesidades, pueden entrar en nuestra web: https://www.satel-iberia.com/ y encontrar más información. En Satel somos expertos con experiencia en identificar las variables a monitorizar para que el consumo de la empresa sea realmente eficiente", concluyen desde Satel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.