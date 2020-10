Riello UPS hace más seguro el teletrabajo gracias a su gama SAIs domésticos iPlug Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:28 h (CET) En plena pandemia, el teletrabajo se ha convertido en la modalidad por excelencia para que tanto trabajadores como empresas puedan seguir con su actividad laboral Se está entrando en la segunda ola del coronavirus y con ello, sigue aumentando la cantidad de negocios que por prevención u obligación están enviando a sus trabajadores a casa para seguir desempeñando su función laboral sin tener que llegar al ERTE. Esta modalidad, aunque hacía años que muchas personas lo demandaban, se ha consolidado desde marzo como la mejor opción para sacar adelante las empresas.

Riello UPS tiene una gama de SAIs especial para uso doméstico diseñada para estos momentos: iPlug. El fabricante es consciente de la importancia que tiene la seguridad para las empresas y ya que no pueden realizar su trabajo físicamente en la oficina donde sí que se dispone de estos dispositivos de seguridad, instalar un SAI en casa, que sea compacto para adaptarse a espacios más pequeños que en oficinas, puede ser la solución perfecta para no perder ningún dato importante ni el trabajo del día a día.

Teletrabajar cuenta con numerosas ventajas tanto para empleados como para las empresas pero también para poder desempeñar sus funciones los trabajadores deben contar con el equipamiento adecuado para que su día a día sea mucho más fácil: ordenador, impresora, escritorio, internet…. Pero nada de ello es 100% seguro si no se dispone de un SAI en el hogar ya que, en caso de apagón, es una garantía para no perder ningún dato importante para la compañía.

Para saber qué SAI se necesita, es fundamental conocer sus posibilidades para así poder decidir el modelo más adecuado a cada caso, ya sea para el trabajador o para la empresa. La Gama iPlug tiene las siguientes características:

- Es un SAI compacto y ergonómico.

- Se puede utilizar para monitores LCD, ordenadores, impresoras, terminales de vídeo, escáneres y fax.

- Cuenta con 6 tomas protegidas contra apagones y 3 contra sobretensión.

- Las baterías son intercambiables.

- Tiene un botón de apagado para reducir el consumo en períodos largos de inactividad, es decir, no tiene por qué estar conectado toda la semana si no es preciso, solo durante la jornada laboral.

- Es la solución ideal para proteger los equipos domésticos y de oficina por su gran versatilidad y su volumen compacto.

La adaptación a esta modalidad no es fácil y depende de la personalidad de cada empleado. Por eso, en Riello ofrecen una serie de consejos para que la rutina diaria sea más llevadera:

- Crear un espacio ordenado en el que la persona se sienta cómoda.

- Imponer un horario de trabajo y unos hábitos, así como, una vez finalizado el horario marcado, saber desconectar y separar las obligaciones laborales de la conciliación familiar.

- Realizar algo de ejercicio para evitar el sedentarismo.

- Estar conectado con el resto de los compañeros para facilitar el trabajo en equipo.

- Tener conectados todos los aparatos al SAI para garantizar la seguridad y evitar la pérdida de documentos e información confidencial.

En definitiva, un SAI doméstico es una buena opción para hacer frente a los meses de teletrabajo que vienen de ahora en adelante. Más información sobre este producto en la web de Riello UPS.

