Aumenta el número de mudanzas y cambios de residencia en 2020

jueves, 29 de octubre de 2020

jueves, 29 de octubre de 2020, 14:31 h (CET) Mudanzas Aljarafe se hace eco del estudio de Google sobre los cambios de residencia de los ciudadanos a raíz de la nueva normalidad Mudanzas Aljarafe, empresa de mudanzas de Sevilla especializada en mudanzas baratas en Sevilla, se hace eco del estudio realizado por Google para controlar la movilidad de los ciudadanos debido al Coronavirus. La crisis sanitaria del Coronavirus ha provocado un gran cambio en la rutina diaria, son muchas las personas que han dejado de acudir presencialmente al trabajo gracias a la modalidad online. El teletrabajo permite cumplir con los objetivos laborales desde cualquier parte del mundo y son, en gran medida, estas facilidades las culpables del aumento de las mudanzas a segundas residencias o localidades más pequeñas.

El informe sobre la movilidad de los ciudadanos ante la Covid-19 realizado por Google muestra que más del 21% de los andaluces ha vuelto a su lugar de origen tras el Estado de Alarma. Son muchas las familias que, a día de hoy, buscan la ayuda de una empresa de mudanzaspara trasladarse a núcleos más pequeños y alejados de la ciudad, ya sea por intereses económicos u otros factores.

Pero no solo se están llevando a cabo mudanzas particulares, este tipo de empresas especialistas en traslados afirman que entre los centenares de particulares que solicitan sus servicios, también está aumentando el número de empresas que buscan una entidad que les permita llevar a cabo una mudanza. La rapidez, la profesionalidad y el bajo coste son los requisitos más buscados en este sector.

Las empresas como Mudanzas Aljarafe ofrecen un servicio completo y son muy útiles en los procesos de desmontaje, embalaje y transporte. En una mudanza hay una gran cantidad de objetos valiosos que necesitan un trato adecuado, por ello, la mayor parte de los usuarios deciden contar con profesionales del sector para asegurarse de que sus pertenecías no sufren durante el proceso.

