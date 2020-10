Santiago Beltrán descubre como invierte uno de los mejores traders españoles Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 13:35 h (CET) Santiago Beltrán reconocido trader profesional en España , desvelará alguno de sus secretos que le han permitido ganar diversos concursos de trading tanto a nivel nacional como internacional, además de dar a conocer en qué consiste su nuevo proyecto Santiago Beltrán licenciado en económicas, completó sus estudios bursátiles en el IEB a la vez que comenzaba su meteórica carrera. Santiago ha trabajado para diversas empresas del sector de la inversión, y hoy en este interesante artículo explicará alguno de sus trucos para lograr buenos rendimientos, especialmente en el contexto tan difícil que existe, además de hablarnos de su nuevo proyecto y explicarnos como contactar con él a través de su página de contacto https://santiagobeltran.com/

En momentos de incertidumbre como el existente hay grandes oportunidades para hacer trading explica Santiago, pero es muy importante tener presente algunas cuestiones importantes para no fracasar en el intento, la primera de ellas es siempre diversificar el patrimonio, como se suele decir, no poner todos los huevos en la misma cesta comenta Santiago con una sonrisa. Cada instrumento permite trabajar el mercado de una determinada forma, en el caso del trading es muy positivo el hecho que permite operar al alza y a la baja, las tendencias a la baja son normalmente más pronunciadas y más sostenidas en el tiempo por lo que representa una magnífica opción para aquellos que desean obtener una plusvalía en momentos bajistas o bien cubrir su cartera comenta Santiago. Además existe una gran flexibilidad en el corto plazo y por tanto se evita quedarnos "pillados" ante un acontecimiento macroeconómico imprevisto. Este es uno de los consejos que resalta Santiago en estos momentos, tener flexibilidad y ser capaces de adaptarnos a los cambios muy rápido. Otra de las grandes ventajas que tiene el trading es que los costes operativos son muy reducidos y permite acceder a infinidad de mercados con lo que existe la posibilidad de diversificar muy bien una cartera sin tener un poder adquisitvo muy elevado.

Santiago comienza su proyecto personal con un objetivo claro, poder trasladar el trading al mayor número de personas posibles. Por eso desde su web ofrece herramientas de forma gratuita como indicadores, un ebook para aquellas personas que desean inciarse en el trading así como servicio de consultoría directamente con él. Santiago trabaja una nueva modalidad de operar llamada social trading, donde todo tipo de traders pueden ver y replicar su operativa en tiempo real. Es sin duda la oportunidad de poder trabajar con uno de los mejores traders del panorama nacional y con un sistema de costes justo, si quereís saber más aquí esta es la web de Santiago www.santiagobeltran.com así como el email donde podeís contactar con é es santiago@santiagobeltran.com, así como su número de teléfono.

