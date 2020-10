El Digital Workplace, una forma de aumentar la productividad en la empresa, según Ofi-Logic Comunicae

jueves, 29 de octubre de 2020, 12:39 h (CET) La tecnología avanza a pasos rápidos con el fin de hacer la vida de las personas más sencilla y cómoda. Las herramientas digitales utilizadas de forma eficiente aumentan la productividad en las empresas. El digital workplace es una metodología de trabajo que trae muchas ventajas en el entorno laboral La transformación digital está cambiando el mundo de las empresas de todos los tamaños. El digital workplace, algo sencillo y para nada complejo, ha implementado cambios importantes y radicales en casi todos los sectores de los negocios. Según Ofi-Logic, el digital workplace es crear un puesto de trabajo digital con los que cubrir todos los procesos que utiliza la empresa para realizar sus tareas, mediante la tecnología. Mediante una buena planificación se puede mejorar la colaboración y la comunicación entre las tareas y los empleados. Manteniendo todos los dispositivos conectados se puede trabajar en conjunto, con acceso a la Red.

Las ventajas de la digital workplace no son pocas. Ofi-Logic, que tiene una gran experiencia en dispositivos de trabajo del ámbito de las oficinas (fotocopiadoras, faxes, etc.), afirma que el acceso universal a estos dispositivos ofrece mucha flexibilidad de trabajo. Actualmente, la flexibilidad de horarios y acceso es muy importante, sobre todo cuando los empleados tienen que teletrabajar. Mediante estos dispositivos se puede acceder al trabajo de forma remota. Además, mediante una buena red de trabajo digital se puede acceder a varios trabajos al mismo tiempo. Hay dispositivos que son capaces de sufrir interrupciones y dan mucha flexibilidad a los empleados.

Por lo tanto, el digital workplace es algo que aumenta la productividad, siempre y cuando se cuenta con un buen software y herramientas muy versátiles. La ciberseguridad, según Ofi-Logic, es algo muy a tener en cuenta a la hora de contar el digital workplace. Las amenazas cibernéticas están al orden del día y es muy importante que las herramientas de trabajo digitales estén centralizadas. La cooperación y comunicación entre los empleados es otra ventaja muy importante, ya que de esta manera los empleados pueden trabajar en un mismo proyecto al mismo tiempo,

La forma de realizar un buen digital workplace es ofrecer herramientas útiles a los empleados y sus trabajos. Para ello es importante analizar que herramientas necesita la empresa, los empleados y el trabajo que se realiza. De esta forma será más sencillo aumentar la productividad, reducir los gastos y planificar mejor los proyectos. También es muy importante coordinar todos los dispositivos para que trabajen en conjunto. Los dispositivos tienen que tener compatibilidad y cumplir con todas las funcionalidades que requiere el trabajo.

Una buena forma de aplicar el digital workplace también es haciendo uso de una app de gestión laboral para tener una buena organización de las tareas. Otra manera muy eficaz de aumentar la productividad y seguridad en los trabajos en los que se manejan muchos documentos importantes, es contar con los servicios de la nube.

