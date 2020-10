Desinfección con agua ionizada y ozono gracias a Limpiartec

En la actualidad, el virus COVID-19 exige un nivel de desinfección exhaustivo, las empresas de limpieza han de ofrecer un servicio de confianza mediante técnicas y métodos eficientes. Entre los cuales destaca el agua ionizada y el ozono El agua ionizada y el ozono ofrecen la mejor desinfección para combatir la propagación del coronavirus (COVID-19). Cualquier partícula que contenga el virus quedará eliminada en el momento en el que entra en contacto directo con estos productos.

Estos métodos de desinfección son un gran avance, que empresas como Limpiartec ponen al alcance de sus clientes. El agua ionizada puede erradicar hasta el 99% de bacterias, gérmenes y demás microorganismos. Mientras que el ozono permite depurar el ambiente y las superficies con una eficacia de hasta el 99,6%.

El agua ionizada, químicamente conocida como ácido hipocloroso, ha sido certificada actualmente por la EPA y el Instituto Técnico Español de Limpieza para la eliminación del COVID-19. Comenzó a usarse en Estados Unidos, y actualmente es empleada en numerosos países de Europa, Asia y Australia. Ha sido aprobada por la Comisión Europea de la Salud, la Dirección General de la Protección de los Consumidores, la OMS, la FAU, la ECHA y la FDA.

Una de las ventajas del agua ionizada son las propiedades antibacterianas que posee, las cuales permiten su aplicación en cualquier ambiente sin afectar a la salud de las personas.

Para su obtención, el equipo ionizador se vale de un cátodo y de un ánodo para convertir el agua corriente y la sal en agua electroquímicamente activada. Se obtiene un agua con un elevado poder de limpieza y desinfección, 80 veces más efectiva que los productos químicos tradicionales usados en las empresas de limpieza. Es 100% inocua y protege durante varias horas de posibles contagios por contacto debido a su efecto residual de más de 48 h.

El agua ionizada es la opción ideal para los hogares en los que viven personan sensibles a los productos químicos. Pero no solo es aplicable al uso doméstico, en el sector de la limpieza, empresas como Limpiartec usan el agua ionizada también como un potente desinfectante en comunidades de vecinos, hoteles, clínicas...

Por su parte, el ozono tiene propiedades de descontaminación, desodorización y desinfección. Se trata de un gas 100% natural que permite llegar a cualquier rincón para una desinfección completa de los ambientes y superficies.

Es importante que las empresas de limpieza se encuentren cualificadas para realizar este tipo de desinfección con ozono. Por ejemplo, Limpairtec cuenta con la certificación de Cosemar, empresa incorporada al ROESB y en la Lista de Fabricante de Ozono en Sanidad de España, para la desinfección con los equipos de ozono y sus protocolos.

Una gran ventaja de estos dos desinfectantes es que no dejan residuos, son tecnología respetuosa con el medio ambiente y no entraña peligro para las personas. El agua ionizada no emplea jabón, detergentes, ni sustancias químicas. El ozono solo deja como residuo oxígeno puro y limpio.

En definitiva, desde Limpiartec apuestan por estos potentes limpiadores y desinfectantes para ofrecer un servicio de higienización de alta calidad y cumpliendo siempre con las normativas y regularización vigentes.