Nueva web del gimnasio de boxeo Zona de Combate Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:39 h (CET) El gimnasio de boxeo Zona de Combate renueva su web, mejorando la experiencia del usuario a través de contenidos mucho más interactivos y multimedia y consiguiendo una navegación mucho más interactiva y accesible Zona de combate es un gimnasio de Boxeo en el que se puede aprender esta técnica a todos los niveles y de una forma profesional y especializada, gracias a un equipo de profesionales de boxeo y de todo tipo de deportes de contacto. Es un equipo que cuenta con el trabajo del referente José María Guerrero, un profesional del boxeo que empezó en este deporte a los 13 años y que a los 16 años se proclamó campeón de Cataluña. A los 17 consiguió la medalla de oro de los campeonatos de España senior y no dejó de cosechar éxitos a lo largo de toda su trayectoria. Cuando cuelga los guantes monta Zona de Combate, convirtiéndose en el director y creador de este gimnasio especializado en boxeo, que ya se posiciona como uno de los lugares referentes en toda la provincia de Barcelona.

Gracias a su experiencia y la ayuda de su equipo, conforman la mejor opción para aprender y disfrutar de esta técnica, adaptada completamente a las necesidades y particularidades de cada persona. En Zona de Combate podrás disfrutar del boxeo en todas sus versiones y niveles de dificultad, del Kick Boxing y del Muay Thai, los cuales son deportes de contacto altamente recomendables para la salud física y mental de cualquier persona, ya que permiten liberar estrés, mejorar la resistencia, el equilibrio, la forma física y tomar un mayor control y seguridad sobre nosotros mismos.

Esta nueva web presenta un blog, en el que se publican contenidos de gran calidad sobre boxeo, Muay thai, Kickboxing y todas aquellas temáticas que estén relacionadas con estos deportes, como puede ser la alimentación, otros deportes, el cuidado personal, consejos para realizar entrenos, preparación física, preparación psíquica, buenos hábitos, hidratación, recuperación de lesiones, etc.

Esta nueva web es muy completa e intuitiva, que permite disfrutar de una navegación accesible y completamente multimedia, ya que podrás ver un sinfín de fotografías y vídeos de combates y de algunas de las clases y entrenos que se llevan a cabo en este gimnasio de boxeo.

En esta nueva web de Zona de Combate tienes la posibilidad de ponerte en contacto con ellos a través del formulario web, llamando al 691 115 092, enviando un correo electrónico a info@zonadecombate.es o bien acudiendo personalmente a Carrer Casanovas, 21, 08290, en Ripollet, Barcelona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.