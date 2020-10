Teca Sábat reflexiona sobre la seguridad de los servicios de delivery y take away Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:11 h (CET) Con el cierre de bares y restaurantes en Cataluña, desde Teca Sàbat responden a las dudas de muchas personas que recurren a estos servicios de alimentación sin estar seguros de su consumo Mientras el mundo continúa haciendo frente a la pandemia de la COVID-19, la sociedad ha llegado a la conclusión de que detalles como los alimentos que se consumen, el entorno en el que se preparan y el lugar dónde se consumen, deben cumplir con la más alta seguridad en términos de higiene. La seguridad alimentaria está estrechamente vinculada con una buena salud. Entonces, ¿qué acciones se han de realizar para que el consumo de alimentos sea seguro? Este es una de las principales preguntas a las que se enfrenta la sociedad actualmente.

Como la pandemia de coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la seguridad alimentaria debido a la naturaleza altamente transmisible del virus, en Teca Sàbat repasan las normas de higiene y las medidas de seguridad que llevan implementando desde el inicio de la pandemia y que son necesarias tomar por parte de los establecimientos especializados.

Más en el caso de comunidades como Cataluña, en la que se han cerrado bares y restaurantes y sólo permanece el servicio de recogida de platos preparados o servidos a domicilio.

“El riesgo actual radica en interactuar con las personas, en un establecimiento cerrado como restaurantes o bares no en el tipo de comida”, señalan desde la empresa de restauración Teca Sàbat, en referencia a cómo estos servicios tienen un riesgo menor que comer fuera, porque sus usuarios no tienden a estar cerca de otras personas. Así pues, ¿qué han de tener en cuenta los consumidores para asegurarse de que estos servicios son seguros e higiénicos?

Formación del personal

Es importante observar al personal de los establecimientos y conocer al máximo la higiene y seguridad con la que tratan los productos, desde su elaboración hasta la entrega. Es el primer paso para conseguir una seguridad alimentaria.

Los repartidores y el personal de la cocina han de recibir formación continua sobre las mejores prácticas de higiene, el método y la frecuencia adecuados para lavarse las manos, así como la identificación de los síntomas asociados al virus. Además de las estrictas medidas tomadas para educar y proteger al personal, quienes trabajan en las cocinas también deberían de guiarse por el distanciamiento social mientras preparan la comida.

Uso de materiales aptos para la recogida o envío

Como es lógico, todos los envases han de estar debidamente deben estar limpios y ser aptos para el uso alimentario, algo a tener en cuenta si un restaurante o tienda de alimentos se pasa al delivery durante la cuarentena y antes no se dedicaba a ello.

Es un punto muy importante porque un empaquetado correcto garantizará que la comida se mantenga a la temperatura adecuada y, por lo tanto, aumentará la seguridad de su contenido cuando llegue a destino.

Tiempo hasta llegar a la mesa

Para que el producto esté en las mejores condiciones, se debe minimizar la distancia del trayecto. Es positivo no tratar de cubrir un rango demasiado amplio para el servicio de entrega, pudiendo garantizar que la calidad de la comida seguirá siendo perfecta.

Un ejemplo de ello se aplica en el servicio Teca Sàbat, centrado en el área de Sant Cugat, para cumplir así con su compromiso de mantener un servicio de delivery o take away acorde a lo que los clientes esperan de su experiencia.

En esta línea, que una empresa como ésta posea dos tiendas repartidas en la misma población con fácil acceso y aparcamiento, facilita que se pueda cubrir este punto con mayor rapidez para cualquiera de sus consumidores, sin que se tengan que cubrir distancias demasiado largas y esperas.

Sobre Teca Sàbat:

Es la empresa de Sant Cugat referente en productos gourmet y comida para llevar. Sus más de 40 años de experiencia en el sector de la alimentación los avala. Teca Sabbath trabaja siempre con productos de proximidad y de temporada ofreciendo el máximo nivel de calidad tanto en la cocina tradicional como en las recetas más innovadoras.

