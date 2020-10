La seguntina de 16 años Irene Bodega publica su primera novela: 'La última reina' Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:16 h (CET) Editada por Círculo Rojo, se puede adquirir en internet https://editorialcirculorojo.com/la-ultima-reina/, en las tres librerías de Sigüenza o en las plataformas de Amazon, El Corte Inglés o La Casa del Libro La seguntina Irene Bodega, con tan sólo 16 años, acaba de publicar su primer libro, 'La última reina'. De ojos grandes y profundos, y más reflexiva de lo que se espera de alguien de su edad, Irene ha convivido con la literatura desde que aprendió a leer.

De niña, le encantaba escuchar los cuentos que le contaban sus padres. Con especial cariño recuerda “Los tres mosqueteros”, pero también los cuentos clásicos, de Andersen, o las Aventuras de Gerónimo Stilton.

Los viajes familiares por España despertaron su curiosidad por la historia, “me encantaban las visitas guiadas. Siempre prestaba atención, e imaginaba como vestirían las doncellas y caballeros que un día habitaron los mismos muros que yo veía, o pasearon por las mismas calles que recorríamos”, cuenta.

En aquellos viajes le fascinaron especialmente tres lugares: el castillo de Peñíscola, la catedral de Zaragoza y el alcázar de Segovia. “Son edificios que desprenden luz, como hechos de mármol. Me preguntaba cómo se había podido construir algo así en aquella época”, dice. En el interior de su magnificencia, Irene imaginaba a los personajes, a sus arquitectos, a los caballeros practicando la lucha en los patios, a los reyes y las reinas, recorriendo sus estancias con lujosos trajes, o a generales preocupados por la evolución de la batalla.

Cuando sus padres percibieron la gran afición que se despertaba en la niña, la incentivaron con libros de historia. Con once años ya era una gran aficionada a la mitología y a las novelas del género. “Quiero dedicarme a la investigación histórica o a la arqueología”, asegura Irene.

Muy pronto, esas fantasías pasaron al papel, "al principio escribía en la agenda del instituto", explica, con solo trece años. Cuando no había clase, por la ausencia de algún profesor, o en los recreos lluviosos, mientras otros compañeros dibujaban o pasaban a limpio sus apuntes, Irene empezó a poner por escrito las conversaciones entre los personajes que sucedían en su cabeza. Encontraba inspiración en la lectura de sus autores favoritos, en películas e incluso en series, como “Isabel”, de TVE.

Con el tiempo fue forjando la historia de la saga cuyo primer libro es ahora una hermosa realidad. Irene, antes de empezar a escribirla, ya la tenía en su mente, de principio a fin. Solo faltaba dividirla en escenas, capítulos y libros puesto que el argumento completo es demasiado largo e intenso como para desarrollarlo sólo en una única novela. Así, con poco más de trece años, tenía en su imaginación la saga entera de su mundo medieval en la imaginación.

Cuando terminó de escribir el primer libro, primero en un bloc, a mano, y luego en un texto de Word, lo encuadernó y se lo regaló a su madre, por su cumpleaños. “A ella le encanta leer. Le dije: 'mami he escrito un libro, a ver si te gusta'. Cuando lo leyó, se sorprendió muchísimo, pensó que tenía calidad para ser publicado y contactó con dos editoriales, a las que les envió el texto. “Un día, volviendo del instituto, me llamaron mi madre y mi hermana, muy contentas, para decirme que las dos editoriales estaban dispuestas a publicar mi novela. Fue un momento de muchísima alegría, casi de éxtasis. Tuve la sensación de haber hecho algo bien”, refiere la seguntina sobre el momento en que recibió la noticia.

De la fase de publicación, Irene está muy agradecida a su amiga Fani, a Celia su correctora, y por supuesto, a su madre. “Ellas siempre han sido sinceras conmigo, y su opinión me ha ayudado mucho”. La familia Bodega Casado se decantó por la editorial Círculo Rojo y, aunque el proceso se ralentizó por el COVID, finalmente, hace sólo unos días, llegaron los ejemplares en papel.

Irene ya tiene escritos el segundo y el tercer libro. Que se lleguen a publicar, depende del éxito del primero. “Si no hay suerte, seguiré escribiendo, pero a un nivel más familiar”, dice con los pies en la tierra, preparada para lo peor. Aunque también sueña con lo mejor: que algún día su obra pudiera llegar a convertirse en una serie de televisión. “Sería un sueño hecho realidad”, asegura.

El pasado viernes, Irene Bodega dejó en la Biblioteca municipal Fray José de Sigüenza un ejemplar firmado de su libro, que ha levantado grandes expectativas en la ciudad. En estos días ha recibido las felicitaciones de amigos y vecinos, y en general de Sigüenza. “Irene nos da un hermoso ejemplo de superación personal, de madurez y de sensibilidad, que aplaudimos”, afirma Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza y profesora de Irene en el Instituto Vázquez de Arce. “Irene es un magnífico ejemplo de la educación en valores y de cómo el ambiente de una ciudad pequeña, en la que se respira la historia, incentiva el amor por los libros y la cultura. No nos queda sino invitarla a que contribuya con su participación a nuestro proyecto Letras Vivas Seguntinas”, añade María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

El libro

Su estilo literario es una mezcla del de sus autores favoritos. Irene, lo describe muy gráficamente. “Cada autor es uno de los ladrillos que me han ayudado a construir mi estilo”, explica.

La saga, de ficción, inspirada en la Edad Media, gira en torno a la consecución de un imperio. Su singularidad viene marcada porque en lugar de la contar la historia de los ganadores o su gloria, se centra en los que serían personajes secundarios, aquellos que, con sus pasiones, renuncias y sacrificios, también hicieron posible la grandeza de ese imperio imaginario. “Cuento, por así decirlo, la otra cara del imperio”, señala.

El primer libro, recién publicado, presenta los personajes, da a conocer al lector su reino, el universo para el desarrollo de la novela. Los protagonistas se conocen, se sientan las bases de ese conflicto nacional en el que se desarrollará la saga, que alcanzará dimensiones internacionales, e involucrará a muchos otros reinos. “Me he inspirado en la historia de nuestro país, en la formación del que fue el imperio español, desde sus comienzos, con la unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón, y todo lo que vino después”, explica.

La joven escritora se ve reflejada en el personaje de la primera protagonista. “Es la que más crecimiento tiene a lo largo de la saga, y es la que más actúa como yo lo haría. Algunos personajes son una mezcla de personas que conozco y a las que admiro, y de otras a las que me gustaría haber conocido”, asegura. Y, por supuesto, la historia y las calles de su ciudad, de Sigüenza, también han inspirado la saga de Irene. El Medievo seguntino, y sus personajes reales, también han sugestionado su proceso creativo.

Con gran ilusión y perspectiva de futuro, la autora ya tiene nuevos proyectos en la cabeza. Dando protagonismo siempre a los personajes femeninos, le gustaría escribir sobre el antiguo Egipto, en una trama que debata sobre si hubo o no presencia extraterrestre en las pirámides, o sobre la antigua Roma, inspirada por los restos óseos de una mujer hallados en un cementerio de gladiadores. “Creo que tú no eliges lo que quieres escribir, son las ideas las que vienen a ti, y sólo eres responsable de compartirlas con los demás, a través de las páginas de un libro”, dice.

Editada por Círculo Rojo, se puede adquirir en internet,en las tres librerías de Sigüenza o en las plataformas de Amazon, El Corte Inglés o La Casa del Libro.

Sus propios compañeros de instituto, la bibliotecaria y la concejala de Cultura le han hecho algunas preguntas a Irene Bodega, el día que dejaba firmado su libro en la Biblioteca.

