Gaztelu cumple 50 años dedicada al vehículo de ocasión

miércoles, 28 de octubre de 2020, 12:24 h (CET) Una empresa familiar que ha evolucionado con el sector y afirma que para cada necesidad hay un vehículo de ocasión Con más de 50 años dedicados, en su mayoría, a la venta de vehículos de segunda mano y de ocasión, Gaztelu Ocasión conoce en profundidad cómo ha evolucionado el sector. Desde el taller que abrieron los tres hermanos fundadores en 1970 hasta las tres instalaciones de que disponen ahora en Romo, Portugalete y Galdakao, ha dado un vuelco en todos los sentidos. Según el último estudio de MSI para Sumauto, por cada vehículo nuevo que se venda este año se comercializarán 2,4 en el mercado de ocasión, un registro histórico. Cuando Gaztelu empezaba con este tipo de vehículos, en 1990, no imaginaban llegar a igualar la venta de los nuevos.

Sin embargo, ahora se valora primero la opción de un coche de ocasión “porque te ahorras un dinerillo y puedes comprar un coche con la misma garantía que uno nuevo. Implica un ahorro y mecánicamente no se rompen” afirma Iñigo Fuente, uno de los socios, hijos de los fundadores.

Ahora atienden a jóvenes, parejas, familias y también profesionales, desde que en 2019 abrieron la división de vehículo industrial… todo el mundo con el mismo objetivo: elegir el coche idóneo. Algo en lo que la familia es experta, ya que ha ayudado a más de 15.000 personas a elegir su vehículo, tanto en sus establecimientos como online, a la que se dedican hace más de 10 años. En los últimos años su media de venta está en unos 2.000 coches al año y afirman que la tendencia son las furgonetas de ocasión seminuevas para acondicionar y utilizar en fin de semana o vacaciones.

La primera clave de Gaztelu para acertar es la selección de los vehículos que pasan a formar parte de su amplio stock -más de 400 coches- de la que se encarga Iñigo, y su acondicionamiento en el taller. Se centran en coches con menos de 60.000 km y una antigüedad entre 3 y 4 años; coches de garantía de los que responden con su servicio postventa.

La segunda clave es el servicio de asesoramiento, que ven ahora más necesario que nunca para que el usuario no acabe haciendo una mala compra.

“Con toda la información que existe en internet, muchas veces se comete el error de fijarse en un coche e ir directamente a por ese, sin comparar o tener en cuenta nuestra opinión” afirma Iñigo. Y recomienda dejarse asesorar por “quienes más saben de esto” porque en una buena elección hay muchos factores a tener en cuenta: los kilómetros que se hacen, el tipo de uso, el nº de personas… en definitiva, valorar las necesidades. Su máxima es que para cada necesidad hay un tipo de coche. Están tan convencidos de esto, que como mascota de la marca tienen un simpático burro para invitar a “no hacer burradas y comparar antes de comprar”; un peluche que entregan con cada coche.

Negocio familiar

La confianza que genera Gaztelu es producto de ser una empresa moderna, que da la talla en todos los avances del sector, pero que se mantiene fiel a los valores tradicionales que les inculcaron sus padres en aquel primer taller de Romo, muy volcado a prestar el mejor servicio al cliente. Así, el negocio se entiende como una actividad a escala familiar y el servicio como una búsqueda de la mejor solución para los clientes. Y es lo que intentan trasladar también al comercio online, donde tienen una posición de primer nivel, acercándose al público a través de una completa web y de su actividad en las redes sociales. Este afán de cercanía es el que le ha llevado también a participar en todas las ediciones de la Feria del Vehículo de Ocasión que se han celebrado en el BEC desde hace 10 años.

En los últimos años el online ha llevado a Gaztelu a ampliar el ámbito de actuación a nivel estatal, especialmente en Cataluña y Galicia, pero su mercado principal sigue siendo el País Vasco, donde venden el 75% de sus coches, y zonas como Cantabria por cercanía… siempre con especial arraigo en Bizkaia. De cara a futuro, se plantean reforzar esta venta online para llegar con más fuerza y más lejos a zonas de la península.

