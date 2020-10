Tradutema lanza un nuevo sistema automatizado en línea para la traducción jurada de documentos

Con esta propuesta la empresa de traducciones de documentos pretende facilitar a sus usuarios la posibilidad de conseguir una traducción jurada de manera eficaz en caso de necesidad En el momento actual y en el contexto de crisis que se encuentra la sociedad, es cada vez más prioritaria la necesidad de poder conseguir todo tipo de servicios en línea. En este caso, una traducción jurada ha cobrado un protagonismo fundamental, convirtiéndose en un servicio indispensable para resolver muchas problemáticas entre particulares que requerían de una traducción jurada para solventarse y, además, debía suceder en la mayor brevedad.

Antiguamente, el usuario tenía dos posibilidades: acudir a traductores directamente o bien acudir a agencias. En ambos casos, la eficacia y la eficiencia no eran la manera de proceder más habitual, ya que para poder realizar el servicio se tenían que negociar precios, esperar presupuestos, relanzar a los traductores, que a menudo no estaban disponibles, etc. Además, los precios se encarecerían por ser las agencias intermediarias entre traductores independientes y clientes.

Tradutema.com, empresa sevillana que se dedica a la traducción de documentos, ha lanzado un nuevo servicio de traducción jurada en línea. Con esta nueva funcionalidad se permite a sus usuarios obtener un presupuesto instantáneo de una traducción jurada al inglés, por ejemplo, en función del número de páginas del documento y la combinación de idiomas. Todo el proceso, de principio a fin, se puede realizar online.

El creador, Javier Pardo, tiene el título de traductor jurado de inglés y durante 20 años ha trabajado en el sector de la traducción técnica y de la tecnología de la información para los mayores grupos de traducción mundiales. De formación técnica y lingüística, con este servicio Javier ha querido aunar los dos mundos que más domina y que nunca han confluido: la traducción jurada y la tecnología aplicada a la traducción. Gracias a la tecnología, la traducción jurada puede presentarse a los usuarios de forma mucho más sencilla, rápida y económica.

Tal como explica Javier, “nuestro servicio conviene tanto a particulares como a negocios; gabinetes de abogados, asesorías, agencias inmobiliarias que tienen a menudo necesidad de acudir a agencias de traducción jurada, etc. ya que pueden inmediatamente informar a sus clientes del coste del servicio y de los plazos de entrega”.

Además, solicitar el servicio de traducción jurada a Tradutema tiene un conjunto de ventajas frente a la competencia que han querido destacar:

Presupuesto inmediato : El cliente conoce el presupuesto en el acto. No tiene que esperar horas o días a que el traductor lo envíe.

: El cliente conoce el presupuesto en el acto. No tiene que esperar horas o días a que el traductor lo envíe. Precios fijos y claros: Normalmente, los traductores jurados o bien las agencias de traducción se basan en elementos diversos para fijar el precio de un servicio de traducción jurada: puede ser en función del número de palabras del idioma de origen, número de palabras del idioma final, número de páginas, estimación de la carga de trabajo, etc. Esta manera de fijar los precios es muy confusa de cara al usuario.

Normalmente, los traductores jurados o bien las agencias de traducción se basan en elementos diversos para fijar el precio de un servicio de traducción jurada: puede ser en función del número de palabras del idioma de origen, número de palabras del idioma final, número de páginas, estimación de la carga de trabajo, etc. Esta manera de fijar los precios es muy confusa de cara al usuario. Aceleración del proceso : Al ser un servicio completamente online, por ejemplo, para una traducción jurada de inglés de menos de 3 páginas, el cliente recibe en el 90% de los casos su traducción en menos 24 horas laborables en PDF por email. Si el cliente lo desea, también puede recibir la copia de la traducción en papel mediante empresa de mensajería.

: Al ser un servicio completamente online, por ejemplo, para una traducción jurada de inglés de menos de 3 páginas, el cliente recibe en el 90% de los casos su traducción en menos 24 horas laborables en PDF por email. Si el cliente lo desea, también puede recibir la copia de la traducción en papel mediante empresa de mensajería. Multitud de idiomas : se encargan de las combinaciones de idiomas más usuales. No solo de un idioma.

: se encargan de las combinaciones de idiomas más usuales. No solo de un idioma. Plazos de entrega fiables: Ofrecen automáticamente un plazo de entrega máximo que se respeta en el 100% de los casos. Como añadido, y desde la crisis del Covid, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha validado la firma electrónica para las traducciones juradas, por tanto, esto facilita mucho el procedimiento.

El servicio de traducción jurada está disponible tanto en Sevilla, como también en otros puntos de la geografía española.

Acerca de Tradutema

Tras 20 años dedicados al mundo de la traducción Javier Pardo y Mélanie Delaplace decidieron crear Tradutema.com. Entre ambos, acumulan muchos años de experiencia en grandes empresas de traducción a nivel internacional, como Lionbridge, BGS, Mendez, LH, WHP, etc. Además, Javier es Traductor jurado de inglés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el año 2000. Gracias a estos conocimientos y experiencia, así como a sus estrechos colaboradores traductores, pueden poner al servicio de la traducción jurada tradicional las tecnologías más vanguardistas de la traducción para ofrecer un servicio rápido, de calidad y a un precio competitivo.