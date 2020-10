La parte contratante de la última ayusada

-Le han preguntado algo de que no hay médicos para el nuevo hospital.



-Dile que diga que estamos contratando médicos de las bolsas de trabajo. MIRes. Estudiantes de último año.



-Algo le pasa en el pinganillo que no nos oye. Ha dicho que va a crear médicos. No, ahora dice que los médicos ya están viniendo y eso son buenas noticias.



-¿Qué chorrada es esa?



-Ahora le dicen que si puede dar cifras.



-Dile que diga que todo está previsto.



-Ha dicho que el hospital será muy grande y fuerte.



-Repíteme eso.



-La repera de hospital.



-¿No le dijiste que no improvisara?



-¿No se lo dijiste tú?



-Dile que...



-La madre de todos los hospitales.



-Ha entrado en bucle.



-Le comentan que si no puede ser más precisa.



-5000. ¡Dile que hemos contratado 5000!



-Demasiado tarde. Ha dicho que estas cosas no se le preguntan a una presidenta.



-Corta el micro. No quiero saber más.



-Y que el hospital será muy grande. Lo cual son buenas noticias.