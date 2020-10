Awin celebra 20 años entregando los Awin Awards Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 10:24 h (CET) El pasado 22 de octubre, Awin celebró los Awin Awards, un evento 100% online en el que se dieron cita Afiliados, Anunciantes y Tech Partners del sector. Los Awin Awards son unos premios que han nacido con el fin de reconocer la labor de todos los que forman la industria del marketing de afiliación y han ayudado a forjarla tal y como es hoy en día A lo largo del evento, se habló de la evolución del marketing de afiliación a lo largo de estos 20 años. Desde que en el año 2000 se le concediera la patente del concepto “programa de afiliación“ a Amazon y naciese zanox, pasando por la primera OMExpo en la que zanox estuvo presente allá por 2005, hasta llegar a la primera publicación del Libro Blanco de Afiliación de la IAB en 2010 justo el mismo año en el que nacía Instagram. En 2012 Facebook adquiere Instagram y en el 2013, Whatsapp; ese mismo año la IAB avala el Código de Conducta de Cupones creado por Zanox. En 2017, las empresas Affiliate Window y zanox se renombran en Awin y en 2018, Awin adquiere affilinet.

Además de estos hitos, la industria del marketing de afiliación se ha adaptado a las tendencias y a la adopción mobile que, lejos de canibalizar a otros dispositivos, ha aumentado el tiempo en el que los usuarios estan conectados en múltiples dispositivos, empujando al desarrollo del cross-device tracking.

En datos, se puede decir que el 16% de todas las compras online, se hacen a través de enlaces de afiliación; lo que supone el 38% de las ventas para un anunciante. A cierre de 2019, el 25% de la publicidad digital se invierte en performance. Según la información recabada entre todas las redes de afiliación, más de 70M€ se destinan a esta industria. En mayo y junio de este año, emarketer publicó que el retail online crecería, en comparación con el año pasado, más de un 23%, lo que supone un crecimiento mayor que en el resto de países de Europa.

Durante este año, en el que sin duda alguna, el COVID 19 es el protagonista; se han registrado un 52% más de publishers que el año anterior. A lo largo de estos 20 años, Awin ha visto y acompañado a muchos afiliados que empezaron siendo empresas pequeñas e incluso, start ups que a día de hoy tienen sedes en varios países. Además, en los últimos años, estan viendo como los grandes grupos editoriales utilizan el marketing de afiliación, permitiendo, a todo tipo de anunciantes llegar a los lectores a través de estos sites de contenido.

En los últimos años, el crecimiento de la actividad de los Influencers a aportado mejoras en la medición y visibilidad en las campañas, siendo, en la red Awin, Instagram, Wordpress y Twich los canales con mejores resultados.

No se podría celebrar 20 años sin hablar de los Partners tecnológicos, ellos tienen una labor fundamental a la hora de ayudar a los afiliados a monetizar y optimizar el tráfico de sus espacios promocionales de manera más eficiente.

En el evento, también se habló del evento retail por excelencia, el Black Friday. Para este año, se prevé un crecimiento de las ventas del 21% con respecto al año pasado y la importancia de tener varias estrategias debido a lo atípico de este año, aprovechando la oportunidad de que cuentan con más de 700.000 nuevos usuarios online.

Para terminar, se habló de las pequeñas empresas, para las que este mismo año, han lanzado el nuevo servicio Awin Access, con el que acercan el marketing de afiliación a start-ups, empresas emergentes y negocios online.

Todo este contenido, se intercaló con la ceremonia de entrega de los Awin Awards 2020, otorgando los siguientes premios:

Advertiser of the Era: NIKE La multinacional americana, Nike, empezó con Awin hace un año y medio. Actualmente, es uno de los clientes más relevantes para la red, gestionando sus programas de afiliados en más de 20 países de todo el mundo. El gran rendimiento de la marca, el alto número de afiliados activos; la variedad de posibilidades de colaboración y, por supuesto, la increíble motivación del equipo de Nike "behind the scene" hacen que este programa se proponga como el anunciante de la época.

Publisher of the Era: Global Savings Group Global Savings Group es el operador líder de sites de contenido comercial, soluciones mobile y servicios de marketing, que ofrece a los consumidores de todo el mundo las mejores oportunidades de ahorro. El grupo ofrece ofertas, cupones, cashback y recompensas de alrededor de 20.000 tiendas online en más de 40 plataformas. Por su involucración en la creación del Voucher Code CoC en cooperación con la IAB , participación y compromiso como speakers en eventos de Awin, , revenue & número de PRGs activados y a destacar su diversificación del modelo con diferentes canales (coupon, content, dynamic coupons, cashback).

Tech Partner of the Era: Advanced store Advance store y su producto de performance display, que permite a los anunciantes y afiliados de todo el mundo lograr ingresos extraordinarios. Todo ello con un claro objetivo: conseguir más ventas. Ha sido nominada a los Awin Awards por su modelo de tecnología avanzada y su alto nivel de rendimiento, así como por su fuerte asociación que les permite seguir construyendo y creciendo ambos lados juntos.

Content and Influencer of the Era: El País EL PAÍS es el medio líder en español a nivel global. Pertenece al grupo PRISA, uno de los grupos editoriales más importantes de España, y colabora con su edición digital desde hace unos años con Awin.

Ha sido nominado por abrir el canal de afiliación, servir de referencia para los demás grupos editoriales y generar un alto performance gracias a su sección Escaparate, centrada en recomendaciones de productos orientados a venta.

Data and Measurement or the Era: Bankia Bankia ha dado en el último año grandes pasos en cualificación de su programa de afiliación. Gracias a un exahustivo proceso de revisión de la data, se ha podido optimizar su presupuesto y destinar mayor inversión a los canales y afiliados que aportan usuarios de mayor calidad. Igualmente, este trabajo sirve para testar nuevos modelos de colaboración y nuevas condiciones para el programa de afiliados.

Industry Disruptor of the Era: Yoigo La empresa Yoigo, rompe los moldes con su implementación de la medición Inbound y C2C en su call center. Son pioneros en sistemas automatizados de medición call center-online y disruptores además en la apertura a un modelo de remuneración a CPL en el sector de las Telecomunicaciones y por ello han sido nominados como Industry Disruptor of the Era en los Awin Awards 2020.

Small and Medium Enterprises of the Era: RIA Financial Ria Money Transfer, empresa líder en envíos internacionales de dinero, se postula como candidata de esta categoría por ser el anunciante más proactivo en la gestión del programa de afiliados de su servicio Cambio de divisas by Ria. Ria es una empresa puntera en la industria, que busca constantemente innovar sus modelos de negocio y activar las nuevas herramientas que ofrece la plataforma de Awin, para conseguir los mejores resultados

Premio Awin Access: Hivital Hivital es un laboratorio fabricante de productos de medicina natural con un objetivo muy claro, crecer en online y consolidarse como la marca de referencia en vitaminas y suplementos naturales. Este premio Reconoce a Hivital foods por haber superado la etapa formativa tras 3 meses de activación del programa de afiliación, habiendo reclutado más de 100 afiliados en el programa, 70 de ellos activos en ventas, siendo el mejor de su categoría en cuanto a ratio de conversión y ROI.

Los Awin Awards contaron con el patrocinio de iGraal, advanced store, axel springer, TRG, Business Insider, LetyShops, Beruby y El País.

Sobre Awin

Con veinte años de experiencia, su red ofrece una comunidad global de personas, tecnología y conocimientos de Business Intelligence . No importa qué tipo de colaborador, nivel de servicio o herramientas necesite su negocio, Awin ofrece soluciones para impulsar el crecimiento.

Parte de Axel Springer y United Internet Groups, con ShareASale y Commission Factory, la red mundial de afiliación Awin cuenta con 15 oficinas en todo el mundo, más de 1,000 empleados, 211,000 afiliados contribuyentes y 15,200 anunciantes.

Conectando a las marcas con clientes en más de 180 países en los sectores Retail, telecomunicaciones, viajes y finanzas, Awin generó 11.1 mil millones de euros en ingresos para sus anunciantes y 818 millones de euros para sus afiliados en el último año financiero.

