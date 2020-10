Alquiler de coches en Málaga: consejos y características

Málaga es una ciudad que, por sus particularidades y alrededores, invita a recorrerla en coche. Si viajas a Málaga pero no quieres conducir hasta allá, una opción puede ser alquilar un coche en tu llegada a la ciudad. Aquí encontrarás información y consejos para hacerlo bien.

Málaga es una ciudad con un atractivo turístico y cultural importante, razón suficiente para que existan bastantes alternativas en lo que al alquiler de coches se refiere. Sin embargo, una de las empresas que lidera este sector es Delpaso Car Hire, alquiler de coches en Málaga con dilatada trayectoria, una seña de identidad que se basa en la confianza de sus clientes. y sobre todo, en una oferta tan variada como competitiva en todas las gamas de coches que tienen disponibles, por lo que representa la opción ideal para la mayoría de los usuarios, entre otras cosas, porque tienen oficinas en el aeropuerto.



Características de un buen alquiler de coches

Alquilar un coche es una cosa, alquilar el mejor coche y al mejor precio es otra muy distinta, y esta última la podrás conseguir en empresas como Delpaso Car Hire. Y eso es así porque cuenta con las características que un buen alquiler de coches debería tener:



Oferta variada, desde la gama económica y ecológica, hasta la gama lujosa y premium para quienes necesitan mayor confort o, sencillamente, para quienes quieren darse el gusto de conducir un coche que de otra manera sería inaccesible.



Comodidad, porque no exigen pagos por adelantado ni registros con tarjeta al momento de la reserva

-algo que si lo haces a través de su sitio web te resultará más barato-. Porque ofrecen un traslado de cortesía desde la puerta del aeropuerto hasta sus oficinas, de forma gratuita, para que puedas escoger el coche que realmente necesites. Y porque sus coches cuentan con todos los servicios incluidos, para que te dediques a disfrutar y nada más.



Consejos para acertar en tu elección

A pesar de las características mencionadas y que en ellas se engloban las necesidades del grueso de usuarios -además de la oferta competitiva y variada ya mencionada-, no está de más, conocer esos consejos que te ayudarán a elegir, tanto a la empresa de ‘rent a car’ ideal como el coche correcto:



Necesidades: antes de elegir coche o empresa, elige necesidad. ¿Cuánto espacio necesitas? ¿Qué coche en particular necesitas? ¿Qué marca o modelo cumple mejor con ello? ¿Qué empresa ofrece lo que más se acerca y al mejor precio? Decidir en ese orden hará que luego no extrañes comodidades o características, pero que tampoco pagues de más por algo que sencillamente no utilizarás.



Realidades: ahorrar es siempre una opción, por lo que debes adaptar la elección a tus realidades particulares, más que nada, en lo que a presupuesto se refiere. La diferencia de alquiler de un coche puede ser de hasta el 50% entre empresas, y en el caso de Delpaso Car Hire tiene a su favor que tiene las oficinas a 10 minutos del aeropuerto y no dentro de él -lo que permite abaratar costes y ser más competitivos-; y que la flota es propia, por lo que no hay procesos intermediarios que encarezcan los servicios.



Disfrutar de la ciudad a tu ritmo a la vez que ahorras tiempo. Las ventajas de utilizar un coche de alquiler son muchas, sin contar que no te obliga a llevar el coche propio al destino que elijas. Además de ello, el hecho de que sólo pagas por el servicio y que dentro de él se incluye todo, te libera de muchas responsabilidades, por lo que sólo debes concentrarte en disfrutar de la experiencia que te da conducir un coche como el que siempre has querido; o, también, conocer cada rincón de una ciudad como Málaga, que es mejor hacerlo en coche, porque brinda la libertad de detenerse en cualquier lugar, de hacer pausas, de apurar el paso cuando haga falta. Empresas como Delpaso Car Hire se adaptan precisamente a las personas que buscan eso.