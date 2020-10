Tres pruebas para la detección del Covid-19: Qué detectan, cómo funcionan y cuál es su grado de fiabilidad Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 09:07 h (CET) Instalados ya en la 2ª oleada de la mayor crisis sanitaria de la historia a nivel mundial, el presidente del gobierno español aprobó el pasado domingo un nuevo Estado de Alarma en nuestro país. Mientras el número de contagios por Covid-19 crece de forma descontrolada, los test de detección del virus se antojan la forma más fiable de poner freno a la pandemia que en nuestro país registra más de 1 millón de contagios y se ha cobrado ya cerca de 35.000 vidas En los primeros días de la pandemia, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom ya anunció que “…la única forma de poner freno a la pandemia es hacer test masivos a la ciudadanía…”. Tenía razón. Las pruebas diagnósticas son, hoy por hoy, la única herramienta fiable para contener los contagios.

En estos momentos se realizan 3 pruebas fiables para la detección del #Covid-19. El PCR, la prueba de referencia y la primera que se puso en marcha; el Test Serológico y el Test de Antígenos. Tres pruebas para un mismo diagnóstico, pero, ¿cómo se realizan?, ¿qué detecta cada una de ellas?, ¿cuál es su grado de fiabilidad?.

La plataforma de #medicinaonline SmartSalus pone al alcance de sus usuarios y usuarias la posibilidad de realizarse pruebas de diagnosis del #Covid-19 en sus centros de referencia en Barcelona, Castellón, Madrid, Málaga, Sagunto y Xàtiva.

Pruebas de diagnosis de la Covid-19. ¿cómo funcionan?, ¿qué detectan?, ¿cuál es su grado de fiabilidad?

El Test PCR fue la primera prueba en aplicarse para la detección del #Covid-19, aunque se utiliza desde hace años con éxito para la detección de enfermedades infecciosas, mediante la amplificación de secuencias de ADN.

El análisis se lleva a cabo en un laboratorio y los resultados tardan unas 4 horas en conocerse. Se realiza mediante la toma del exudado nasofaríngeo del paciente, para lo que se introduce una especie de bastoncillo, preferentemente en la nariz, donde hay mayor carga viral.

Por el momento, el Test PCR es el único capaz de detectar si el virus está activo en el organismo en el momento de realizar la prueba, es decir, si el paciente tiene un fragmento del material genético del #SARS-CoV-2, el ARN (ácido ribonucleico) del virus. Su grado de sensibilidad es alto, y hoy por hoy continúa siendo la prueba más fiable.

Los Test serológicos se realizan a partir de una muestra de sangre. Detectan la presencia de los anticuerpos IgM, el primero que genera el cuerpo para combatir una infección, y el IgG, el más abundante y tardío. En estos momentos no se sabe el tiempo que permanece este último en el organismo para garantizar la inmunidad, ya que empiezan a aparecer reinfecciones.

Su resultado, que aparece en 10-15 minutos, no es fiable en los 7 primeros días de la infección y, además, el test no detecta a los asintomáticos.

La última prueba en aparecer ha sido el Test de Antígenos, que suele presentarse como un test de embarazo, en el que se toma una muestra de la nariz o de la saliva, se añaden unas gotas de un reactivo capaz de extraer los antígenos del virus y se coloca en un dispositivo a la espera de que aparezcan las bandas reactivas correspondientes.

Detecta antígenos, unas proteínas presentes en la superficie del virus. Puede ser que éste no esté completo y que sean solo restos. Los especialistas recomiendan, para un diagnóstico más fiable, tener en cuenta el cuadro clínico del paciente.

El resultado tarda en conocerse entre 10 y 15 minutos, y su fiabilidad en la actualidad supera el 95%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.