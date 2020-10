Máster del profesorado, aprender a enseñar como salida profesional Comunicae

miércoles, 28 de octubre de 2020, 08:31 h (CET) La demanda del estudio on line del antiguo CAP crece a raíz de la pandemia. Conoce a través de OTONAUTA este curso también con opción presencial que exige un año de dedicación completa y capacita para ejercer una profesión siempre necesaria como la enseñanza en muy diversas especialidades. En este artículo se dan a conocer los requisitos y varias opciones de acceso a un máster que cuenta cada vez con más alumnos Aprender a enseñar y a disfrutar del ejercicio de la enseñanza en especialidades tan diversas como la Biología, la Educación Física, las Lenguas Modernas, la Filosofía o la Tecnología de Sistemas Electrónicos, entre otras muchas. Es la oportunidad que ofrecen los máster del profesorado online, cada vez más demandados desde la irrupción de la crisis de la covid-19, y también presenciales a los que puede optar cualquier persona interesada en encaminarse hacia esta salida profesional siempre tan necesaria y para la que se oferta formación desde el ámbito universitario tanto privado como público.

El antiguo CAP se llama ahora ‘Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas’, y exige dedicación completa durante un año académico.

Los requisitos de acceso son: estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de Educación Superior, o bien acreditar un nivel de formación equivalente a los mismos; así como dominar una lengua extranjera equivalente al nivel B1.

El máster en formación del profesorado se estructura en tres módulos -genérico, específico y práctico-, y contempla además un Trabajo Fin de Máster. El módulo genérico es común para todas las especialidades, el módulo específico varía en función de la especialidad, y el práctico se desarrolla de forma presencial en centros educativos autorizados por las administraciones públicas, con un tiempo de asistencia al centro educativo de 215 horas.

El máster del profesorado garantiza formación para ejercer de profesor o profesora en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, así como en Formación Profesional y en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de Idiomas. Unas salidas profesionales en las que se puede desarrollar a través de muy diversas especialidades: Biología y Geología, Economía y Administración de Empresas, Educación Física, Filosofía, Física y Química, Formación y Orientación Laboral, Geografía e Historia, Griego, Informática, Intervención Sociocomunitaria, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Modernas -Alemán, Francés, Inglés o Italiano-, Matemáticas, Orientación Educativa, Tecnología de Máquinas, Fluidos y Mantenimiento, o Tecnología de Sistemas Electrónicos.

El programa de máster en formación del profesorado más demandado actualmente es el que oferta la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Otros referentes en el ámbito público son los cursos que imparten en esta misma especialidad la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En el ámbito universitario privado, destacan los máster en formación del profesorado de la UNIR (on line), de la Universidad de Nebrija (semipresencial), de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) (on line), o el de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (presencial). Los precios de los máster del profesorado oscilan entre los 2.025 euros del que oferta la UNED y los 8.260 de la CEU en Valencia.

Para los interesados en saber más, el explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com- permite conocer y comparar los detalles de los principales máster del profesorado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.