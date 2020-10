Plan de Prevención Covid-19 para Curso 2020 -2021 por Colegio Cumbre Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 16:51 h (CET) El nuevo curso escolar 2020-2021 se presenta con una índole muy diferente en comparación con cursos anteriores. El reinicio de la actividad docente presencial en las instalaciones de Colegio Cumbre implica garantizar las condiciones higiénicas en dicho centro y, sobre todo, la seguridad de sus usuarios, tanto alumnos como de profesores Colegio Cumbre ha desarrollado un Plan de Prevención de la COVID-19, el cual recoge todas y cada una de las medidas implantadas para el seguro desarrollo de la actividad docente y la prevención del contagio.

¿Cómo luchar contra el virus?

La mejor forma de luchar contra este virus es la prevención, para así reducir el riesgo de exposición.

Una vez detectadas las fuentes y formas de contagio, las pautas implantadas por el centro docente se enfocan en dos frentes:

Aplicación de buenas prácticas higiénicas con medidas pasivas para la minimización del riesgo de contagio y con medidas activas en la destrucción del virus potencialmente presente.

para la minimización del riesgo de contagio y con en la destrucción del virus potencialmente presente. Aplicación de planes de limpieza y desinfección de superficies, encaminados exclusivamente a la prevención de la contaminación cruzada. Entre las medidas generales preventivas de higiene se encuentran las siguientes:

Cualquier persona que presente síntomas compatibles con COVID-19, se encuentre diagnosticada de esta enfermedad o pendiente de diagnóstico o en cuarentena por la misma; NO DEBE ACUDIR AL CENTRO. Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Evitando el contacto directo con otras personas (abrazos, estrechar manos, juegos de contacto…). Lavado frecuente y correcto de manos. No tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca, y evitar tocar el cabello. No compartir elementos personales con otras personas (móviles, libros, bolígrafos, apuntes…sin previa higienización). Uso obligado de mascarilla en personas mayores de 6 años en espacios exteriores e interiores de las instalaciones en las que coincidan más de 1 persona. Son excepciones a esta obligación las personas con diagnóstico médico de enfermedades como asma, claustrofobia o ansiedad y actividades incompatibles con su uso (en cuyo caso se garantizará el cumplimiento con la distancia interpersonal de 1,5 metros). Al entrar al centro, proceder a la desinfección de calzado mediante alfombras con desinfectante. Escalonar y señalizar las entradas y salidas al centro, para evitar la concentración de personas. En las aulas y espacios para la docencia se mantendrá la mayor distancia posible entre pupitres para facilitar el distanciamiento y de éstos con el profesor. Colegio Cumbre se preocupa por la salud de todos y cada uno de sus usuarios, aplicando las medidas de seguridad e higiene implantadas para el correcto desarrollo de la actividad docente para este curso 2020-2021.

