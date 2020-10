ARTIKA presenta el libro de artista que hace renacer a Gaudí Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 17:05 h (CET) Tras un incendio en su estudio al estallar la guerra civil, se perdieron para siempre muchas de sus maquetas, dibujos y documentos originales que mostraban la faceta más desconocida de este artista universal Más de una década de investigación, documentación y búsqueda entre miles de archivos dispersos, ha sido necesaria para que esta obra vea la luz. Una pieza única creada con la participación de las máximas entidades del universo gaudiniano, Cátedra Gaudí y Sagrada Familia, que muestra material inédito.

ARTIKA presenta Gaudí en primer plano, el libro de artista que recopila todos los dibujos originales conservados en papel del genio modernista. Se trata de una edición limitada a nivel mundial de tan solo 4.998 ejemplares.

La obra se presenta en un estuche que incluye en su interior el Libro de Arte, el Libro de Estudios y una carpeta de arquitecto, en la que se encuentran tres de sus grandes originales.

El Libro de Arte: dibujos, fragmentos y detalles de la obra de Gaudí de un valor incalculable

Son los 48 dibujos originales los que componen el Libro de Arte. Cada uno de ellos mantiene su tamaño original, lo que permite verlos tal y como Gaudí los creó. Además, se recogen algunas obras de pequeño formato para verse completas, así como fragmentos de obras dañadas de modo casi irreparable. Un conjunto de dibujos de valor incalculable.

De los dibujos de gran formato de Gaudí, se destacan los detalles más evocadores, los más ricos, sorprendentes y bellos. Porque de ellos surge la auténtica esencia del arte gaudiniano, las fuentes de inspiración, las formas y diseños originales que serán la piedra angular de sus grandes obras arquitectónicas.

El Libro de Arte se enmarca con tapas de hierro troqueladas con la letra G y guardas acabadas en relieve brillante recordándonos al particular trencadís, reflejando de este modo dos de los materiales más utilizados por el genial arquitecto.

De forma especial, se presentan por separado tres de sus grandes originales en formato completo y con sus pliegues de conservación, en la carpeta de arquitecto: un bellísimo proyecto de embarcadero que el artista firma en 1876, en su época de estudiante; el proyecto original de fachada para la Casa Milà, en 1906, una de sus obras privadas más emblemáticas; y el primer plano de demostración de la visibilidad de la Sagrada Familia, firmado en 1916, con el entorno que propone para su obra más ambiciosa.

El Libro de Estudios, las páginas donde adentrarse en el universo Gaudí

En el Libro de Estudios, los más reconocidos especialistas del arquitecto catalán profundizan en su figura y en su extraordinario legado. En cada una de sus páginas se descubren secretos, curiosidades y perspectivas desconocidas sobre la obra del artista.

Entre sus páginas, además, se puede encontrar artículos y estudios de estos prestigiosos expertos del universo gaudiniano. El arquitecto Juan José Lahuerta, director de la Cátedra Gaudí, realiza un análisis sobre sus trabajos de estudiante y presenta Gaudí y la fotografía, un estudio sobre los dibujos que Gaudí realizó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. En él analiza la relación temprana del arquitecto con el dibujo a través de diferentes fotografías. También colabora el historiador de arte Joan Aicart con el artículo Gaudí y la cultura mediterránea. Por otra parte, Dibujos, proyectos y maquetas, el estudio escrito por la Dra. Mireia Freixa, muestra un análisis de todos los dibujos originales encontrados hasta la fecha, descubiertos en archivos dispersos por todo el país. Por último, Jordi Faulí, arquitecto director y coordinador de las obras de la Sagrada Familia, y la arquitecta Chiara Curti, realizan un recorrido privilegiado por el exterior y el interior del templo en La herencia de Gaudí, la Sagrada Familia.

Un guerrero de La Pedrera alberga esta edición

El libro de artista se presenta con un impresionante estuche-escultura realizado por uno de los escultores de la Sagrada Familia. Se trata de una reproducción de una de las características chimeneas del emblemático edificio barcelonés Casa Milà -La Pedrera-. Sus acabados, con un recubrimiento de pintura con microcemento y barnices antigrafiti, una vez más, rememoran los materiales originales que utilizaba el arquitecto modernista más universal.

Un estuche creado únicamente para esta edición y que en sí mismo es una obra de arte única que conmemora a un genio igualmente único.

La vigesimoséptima gran obra de ARTIKA

Con este último lanzamiento, ARTIKA contribuye a desvelar una faceta inédita, pero esencial, para conocer el proceso creativo de un artista universal.

ARTIKA es un sello editorial especializado en libros de artista de edición limitada, creados a partir de un minucioso trabajo artesanal. En su colección cuenta con gran cantidad de artistas internacionales y una gran diversidad de obras contemporáneas que invitan a descubrir la esencia de cada uno de ellos. La conceptualización, el diseño, los materiales utilizados y también la creación de ediciones inéditas o casi desconocidas son los ejes centrales de su visión editorial.

ARTIKA empieza a expresar su firme compromiso con el arte y la edición de libros de artista de lujo en el año 2003, con un libro de artista de Salvador Dalí. Desde entonces, ha dedicado sus obras a los más grandes maestros de la historia del arte como Botero, Plensa, Barceló, Cabellut, Tàpies, Picasso, Van Gogh, Sorolla, Antonio López, Miró, Chillida, Dalí, Toulouse-Lautrec, Goya y Rembrandt, hasta formar una colección única que cuenta ya con 27 obras.

