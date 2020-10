Opera GX presenta nuevos temas de color y GX Cleaner para purgar archivos antiguos Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 16:43 h (CET) Lo nuevos temas de color cambian completamente el aspecto del navegador para que se integre en la configuración del equipo Opera GX, el primer navegador del mundo diseñado para jugadores, presenta nuevas características que permiten cambiar por completo el aspecto del navegador. Además, sus apreciadas funciones de ajuste de recursos de CPU, RAM se ven reforzadas en la nueva versión con ‘GX Cleaner’, una herramienta para borrar todos los archivos antiguos e innecesarios que se van quedando almacenados en el navegador.

“En Opera GX buscamos continuamente ampliar las opciones de personalización. Con esta actualización, decimos adiós a los contrastes innecesarios y a los elementos discordantes”, explica Maciej Kocemba, director de Producto y creador de Opera GX.

La nueva función Colores Secundarios permite ir más allá de las opciones disponibles hasta ahora y elegir toda una gama nueva. Dependiendo de los gustos del usuario, se puede escoger una familia preconfigurada, como ‘Rose Quartz’, ‘Ultraviolet’ o ‘Frutti di Mare’, o tomar la iniciativa y crear una gama propia con la rueda de color, que facilita innumerables opciones para elegir. Los colores de los iconos en la barra lateral se adaptan también a la nueva gama.

Junto a la función ‘Temas de color’, Opera GX también incluye un conjunto de nuevos fondos de pantalla personalizables que coinciden con el aspecto del navegador.

Más velocidad, al limpiar de archivos del navegador

'GX Cleaner' ayuda a eliminar los archivos antiguos (caché, cookies, historial de navegación o archivos descargados). Proporciona varias opciones para filtrar archivos por fecha o ubicación específica, para facilitar el borrado de archivos que no se han utilizado, por ejemplo, en seis meses.

"Queremos que Opera GX siempre dé esa sensación de fluidez, pero sin renunciar a la funcionalidad ni a la facilidad de uso. Me atrevo a decir que lo hemos logrado", añade Kocemba. GX Cleaner solo borra los archivos que el usuario quiere, sin eliminar nada importante. Se trata de que los gamers tengan control total sobre sus configuraciones y su navegador.

Las novedades de Opera GX se completan con Easy Files, una función que facilita la visualización de los últimos archivos descargados o elementos agregados al portapapeles. Así, todos aparecen en una pantalla que facilita la visualización y la selección del elemento deseado para enviarlo a un tercero.

5 millones de jugadores activos mensuales y subiendo

Opera GX se lanzó en junio de 2019, durante la E3 Gaming Expo en Los Ángeles. El navegador se distingue por características únicas adaptadas a los gustos y necesidades de los jugadores. Junto con numerosas opciones de personalización, efectos de sonido, música de fondo, soporte Razer Chroma y un diseño inspirado en los juegos, incluye limitadores de CPU, RAM y ancho de banda de red que hacen que el navegador tenga menos recursos y deje más recursos de la computadora para juegos. También incluye una función Hot Tabs Killer, que permite a los usuarios cerrar rápidamente las pestañas que más recursos consumen.

A día de hoy, Opera GX cuenta con más de 5 millones de jugadores activos mensuales y ha sido distinguido con premios como el Red Dot Design Award 2019 y el IF Design Award 2020.

