AleaSoft: Las consecuencias de no estimar de forma coherente el futuro del mercado eléctrico

Tener una visión clara del futuro del mercado eléctrico y de sus precios es una pieza clave para el modelo financiero de cualquier proyecto de energías renovables. En momentos como el actual, de incertidumbre frente a una crisis económica mundial, una visión incorrecta del futuro puede poner en riesgo la transición energética y el cumplimiento de los objetivos medioambientales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Para las empresas, inversores y profesionales del sector de la energía, la necesidad de disponer de previsiones del mercado eléctrico es algo que parece tener una lógica evidente: cuanto más preciso sea el conocimiento actual sobre el futuro, se podrán tomar mejores decisiones que reporten mayores beneficios en el futuro. También tiene sentido pensar que como más “buenas” sean las previsiones, mejor, dado que las decisiones se alinearán mejor con lo que depara el futuro y las consecuencias de estas decisiones serán más coherentes con las estimaciones realizadas a partir de ellas.

Un ejemplo a pequeña escala, que puede ser ilustrativo sobre el papel de unas buenas previsiones de precios del mercado eléctrico, es la estimación del tiempo necesario para recuperar la inversión en una instalación particular de autoconsumo. En un caso como este, la recuperación de la inversión vendrá determinada, entre otros, por la evolución de los precios de la electricidad en el mercado. Estos precios establecerán cuánto se ahorrará al no tener que comprar la electricidad que se autoproduce, e incluso qué compensación se recibirá en el caso de producir excedentes. Muchas veces, esta evolución de los precios del mercado eléctrico se hace de forma extremadamente simple, por ejemplo, partiendo de los precios actuales y aplicando una tasa de crecimiento del 5%. El razonamiento detrás de utilizar esta simple aproximación es que para proyectos de esta pequeña envergadura no tiene sentido usar una previsión precisa que tenga en cuenta el comportamiento previsto de las variables explicativas que influyen sobre los precios del mercado.

Pues bien, si en vez de esa simple extrapolación se usa una previsión horaria de precios en el largo plazo, a partir de metodologías científicas, robustas y coherentes, la diferencia de resultados en la estimación del tiempo necesario para recuperar la inversión de dicha instalación puede variar en muchos años. Aunque el proyecto sea de unos pocos kW, para un particular que tenga que realizar una inversión algunos miles de euros, no será lo mismo poder recuperar la inversión en 5 años que, por ejemplo, en 15 años.

Las previsiones de precios de mercado para proyectos renovables

Si este es el impacto en un pequeño proyecto de autoconsumo de unos pocos miles de euros, no es difícil ver cuál puede ser el impacto en un proyecto de energía eólica o fotovoltaica de cientos de millones de euros de inversión. En este tipo de proyectos, las previsiones de precios de mercado en el largo plazo son inputs estratégicos del modelo financiero que tendrá un impacto en la estimación de los cash-flow futuros, en el pago a los accionistas y en la devolución de la deuda.

Otro aspecto muy importante de disponer de unas previsiones sólidas es poder estimar correctamente el riesgo de precios de mercado al que el proyecto estará expuesto. Este aspecto tendrá un impacto clave en las condiciones de la financiación que el proyecto pueda obtener.

En el siguiente gráfico se puede observar una previsión de precios del mercado ibérico de electricidad MIBEL realizada por AleaSoft en octubre de 2010, hace 10 años. La previsión proyecta con precisión el precio de equilibrio del mercado en el futuro y las bandas de confianza describen las oscilaciones de los precios alrededor de éste con una métrica probabilística.

En conclusión, unas previsiones precisas harán que las valoraciones de los proyectos salgan más ajustadas a lo que se espera que acabe ocurriendo en el futuro. Mientras más certeras sean las estimaciones, menos riesgos se corren de que finalmente el proyecto acabe siendo menos rentable de lo que se esperaba. Ahora, más que en cualquier otro momento, en un clima de incertidumbre en medio de la crisis económica y en un proceso de transición energética, estas previsiones robustas, científicas y, sobre todo, coherentes, van a tener una importancia primordial para que la transición sea económicamente sostenible.

Webinar de AleaSoft el jueves 29 de octubre con la participación de Deloitte

El próximo webinar de AleaSoft se centrará en estos aspectos de las previsiones de precios en el largo plazo, las necesidades de inversión y financiación de los proyectos de energías renovables, los riesgos y la dificultad de la preparación de información financiera.

