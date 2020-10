Niche Beauty Lab lanza Transparent Lab, la nueva generación de cosmética inteligente por menos de 20€ Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 16:27 h (CET) Transparente, honesta e innovadora. Así es Transparent Lab, cuya tecnología es capaz de multiplicar la eficacia de los activos cosméticos tradicionales hasta 12 veces La propuesta es clara, ofrecer cosméticos de alta eficacia, basados en una tecnología revolucionaria con un nivel de información y asesoramiento al cliente que, sin duda, va a sentar un precedente.

"Imagínate una marca con productos que funcionen y en la que ninguno supere los 20€. Pues es una realidad, Transparent Lab se centra en la esencia real de la cosmética".

Con una gama completa de 14 productos, formulados para tratar las 10 problemáticas más comunes de la piel con la idea de ofrecer soluciones al alcance de todos los bolsillos.

Ser disruptivos está en su ADN, cuando todos reman hacia el mismo lado ellos nadan a contra corriente. Ven la evolución de la cosmética con cierta preocupación y están en contra de la creciente tendencia del uso indiscriminado de ciertos ingredientes y altos porcentajes carentes de sentido, e incluso a veces, perjudiciales para la piel.

Es un camino que no quieren seguir. Las aspiraciones de venta de una marca no pueden ser el pretexto para mirar a un lado y obviar las necesidades reales del consumidor. Solucionar los problemas específicos de la piel ha dejado de ser una prioridad, y ellos quieren volver a poner el foco en el cuidado real de la piel.

"Nos dimos cuenta de que cada vez más, las marcas de belleza compiten por ser la más barata o la que tiene el mayor porcentaje de ingredientes. Esta actitud ha provocado un uso excesivo e incorrecto de productos cosméticos. Como resultado recibimos una gran cantidad de solicitudes basadas en productos para pieles sensibles, una condición de la piel muchas veces provocada por el uso no adecuado de productos cosméticos. Con Transparent Lab queremos recuperar la esencia de la cosmética centrándonos de nuevo en lo que de verdad importa, los problemas de la piel", Max Oberloher, COO de Niche Beauty Lab.

Todo este discurso está respaldado por diversos estudios que apoyan la teoría de que activos usados tradicionalmente en cosmética, como es el caso del Retinol, alcanzan una nueva dimensión al pasar por el filtro de su tecnología exclusiva.

"Estamos muy contentos con los resultados logrados en la piel gracias a nuestro sistema patentado de liberación de activos. Nuestra exclusiva técnica de encapsulación liposomal no sólo permite el uso seguro de ácidos tolerables en la piel, sino que también aumenta la efectividad, ya que es capaz de liberar los ingredientes activos en la capa diana de la piel",Silvia Cortés Directora de I+D en Niche Beauty Lab.

Transparent Lab se ha incubado en el laboratorio de Niche Beauty Lab y lleva el sello de la casa: Romper con lo común y seguir sus propias reglas. Diseñan marcas Nicho con fórmulas innovadoras y únicas. Gracias a su mentalidad all-in-house garantizan que el cliente final pague sólo por aquello que tiene en sus manos, sin costes añadidos, sin intermediarios y sin especulación.

Desde el 21 de Octubre del 2020 todos los productos de Transparent Lab están disponibles a la venta en la web de Niche Beauty Lab www.nichebeautylab.com y en las perfumerías Primor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.