La nueva API de Snom proporciona más flexibilidad y ahorro de tiempo a los proveedores de servicios

martes, 27 de octubre de 2020, 16:03 h (CET) Gracias a la nueva API, Snom ya está registrando las primeras integraciones de los principales proveedores de servicios. Gestionar las instalaciones ahora es aún más flexible gracias a la API para el SRAPS Snom, fabricante internacional de teléfonos IP premium para uso profesional y empresarialy soluciones para conferencias, ofrece desde septiembre de 2020 una API segura para permitir a sus proveedores de servicios el uso del servicio SRAPS, una herramienta de aprovisionamiento automática, aún más eficiente para sus sistemas.

Para cada nueva instalación de TIC o para registrar nuevos dispositivos finales, la mayoría de los proveedores de servicios utilizaban hasta ahora plantillas de aprovisionamiento preconfiguradas, principalmente en combinación con archivos de configuración presentes en la misma plantilla. Un enfoque laborioso y difícil, que también llevaba mucho tiempo debido al alto número de componentes de hardware de proveedores externos.

La herramienta de aprovisionamiento automático SRAPS (Secure Redirection and Provisioning Service) es mucho más segura, simple y flexible, y ya se encuentra disponible para las soluciones IP probadas de Snom. Gracias a la interfaz de última generación, SRAPS ahora se puede integrar también sin problema en los sistemas propietarios de los proveedores de servicios. Esta innovación convierte a Snom en uno de los primeros fabricantes en ofrecer un servicio tan flexible de forma gratuita.

Remoto y seguro: Aprovisionamiento automático a través de SRAPS

En el pasado, el mantenimiento en remoto de los dispositivos solo era posible a través del portal web de SRAPS. Ahora, sin embargo, todo el servicio puede ser utilizado a través de una API especial, permitiendo por ejemplo:

La distribución sin intervención directa de toda la gama de teléfonos Snom, independientemente de la ubicación,

Una personalización completa de la interfaz del usuario (UI) a través de la gestión remota,

Un análisis de los errores del sistema con la capacidad de corregir numerosos problemas incluso en remoto. Y hay aún más ventajas: los socios de Snom ya no tendrán que guardar los archivos y las plantillas de configuración de sus clientes. De hecho, esto será mucho más fácil de gestionar con SRAPS, también a través de la API: de forma segura, conforme con GDPR y gestionado a través de un centro de datos en Alemania.

"API ready" gracias a un estándar abierto

Cuando el SIP reemplazó al estándar H.323, Snom ya estaba presente. De hecho, el pionero del VoIP siempre han confiado en estándares abiertos y ha estado promoviendo el SIP durante más de veinte años. A diferencia de otros muchos fabricantes que se basan en estándares de software propietarios, los protocolos de Snom son visibles públicamente y estandarizados. Esto significa que los teléfonos Snom se pueden utilizar de forma flexible junto con los sistemas telefónicos de una amplia gama de proveedores y, gracias a la nueva API SRAPS, también son cómodos de instalar y registrar además de su mantenimiento.

Al respecto de la nueva API y de la respuesta que han tenido los proveedores de servicio de ella, Mark Wiegleb, Jefe de la Interoperabilidad e Integración de Snom Technology GmbH, comenta: "nuestra API logra que el trabajo diario de los proveedores de servicios sea mucho más flexible y seguro. Y como esperábamos, esta iniciativa ha tenido una respuesta muy positiva. Nos complace especialmente ver que, inspirados por nuestro servicio, los proyectos interesantes de nuestros socios estén creciendo aún más".

SipWise, 3CX e Innovaphone son solo algunos de los socios que ya han elegido aprovechar de estas ventajas excepcionales.

Acerca de Snom

Snom es un fabricante internacionalmente reconocido de teléfonos IP para empresas e industrias. Como pionero en el sector de voz sobre IP (VoIP) y telefonía desde 1997, Snom se ha convertido rápidamente en una reconocida marca líder a nivel global de soluciones innovadoras de TIC.

Con un enfoque de 360°, el éxito de la empresa se basa en una estrategia integral que satisface plenamente las necesidades de sus clientes y socios y en una amplia oferta que integra: tecnología de primera clase, máxima seguridad, diseño ergonómico, desarrollo de firmware propio con actualizaciones rápidas y laboratorio de audio propio. Asimismo, Snom ofrece formaciones periódicas, un servicio excelente, sistema de soporte remoto, 3 años de garantía, soluciones a medida y gestión local en mercados clave.

Snom apuesta de forma rotunda por conocer y tener en cuenta las necesidades y deseos de sus clientes y socios a la hora de desarrollar nuevas soluciones.

La mesa IP y los teléfonos DECT y para conferencias de Snom, equipados con una amplia gama de funciones, se caracterizan por un audio de alta calidad. Su cartera también incluye modelos especialmente diseñados para entornos particularmente desafiantes, como la atención médica, la producción o el uso compartido de escritorio.

Desde 2016, Snom forma parte del Grupo VTech, el mayor fabricante mundial de teléfonos inalámbricos. Para obtener más información, visitar su sitio web www.snom.com.

