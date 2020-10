El avance científico Método Arcón se aplica ya también para detectar COVID Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 13:52 h (CET) En el vídeo se puede observar un perro formado con el Método Arcón que discrimina, detecta, identifica y señaliza con máxima efectividad una muestra de piel humana, extremadamente minimizada, de persona enferma con la COVID-19 El Método Arcón constituye un trascendente y reconocido avance científico en bien de la humanidad, inventado, creado por el Dr. h.c. Jaime Parejo García, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, España, profesor e investigador, tras 12 años de ardua investigación e innovación, siendo la única metodología oficial, avalada científicamente y extraordinariamente galardonada junto a su inventor por Universidades, Gobiernos, Naciones Unidas, Centro de Investigación, etc.) que confiere un óptimo nivel de efectividad para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda y detección respecto a cualquier elemento que emita olor (espiración de supervivientes sepultados, explosivos, minas antipersonas, especies animales protegidas, células cancerosas, etc, y ahora además para la búsqueda, detección, discriminación e identificación, a través de la emisión odorífera relativa específicamente a la piel de personas enfermas con la COVID-19.

El umbral mínimo de percepción olfativa (o sea la intensidad mínima suficiente que requiere poseer un estímulo oloroso para poder ser percibido por un ejemplar canino concreto ) resulta ser mucho más factible, para un mismo perro, al estar instruido e intervenir con el Método Arcón que si se forma e interviene con el sistema tradicional (aplicación casi exclusiva del condicionamiento operante), ello es debido a que en la formación con Método Arcón se maximiza el nivel de concentración psíquica del ejemplar entre otros aspectos, posibilitando demostradamente que logre discriminar, percibir odoríferamente las moléculas olorosas específicas, incluso en situaciones de extrema dificultad perceptiva.

En el vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=p8HhHMw0wBY) se puede observar un perro formado con el Método Arcón que discrimina, detecta, identifica y señaliza con máxima efectividad una muestra de piel humana, extremadamente minimizada, de persona enferma con la COVID-19, observándose y constatándose en el ejemplar, como en la totalidad de los perros formados con Método Arcón, que experimenta un óptimo nivel de concentración y consecuente proceso de rendimiento perceptivo, discriminación odorífera…ante las cuatro muestras de piel humana (extremadamente minimizadas) expuestas en condiciones idénticas, y aleatoria posición, tres de personas sanas y una de persona enferma con la COVID-19, siendo esta última identificada, discriminada, y señalizada (mediante la posición de sentado), con visible efectividad óptima, absolutamente en todos los aspectos directamente evaluables.

El perro que interviene en tan significativo vídeo ha sido formado mediante Método Arcón por el Instructor homologado del Método Arcón Patricio Galiano BorJa (persona que habla introductoriamente en el vídeo), quien llegó a ser durante años, uno de los alumnos más destacados del Dr. h.c. Jaime Parejo (quien de forma voluntariamente humanitaria, al igual que en otros países, ha impartido oficialmente Cursos Método Arcón en Ecuador desde febrero de 2004).

Patricio Galiano, al igual que otros expertos, ha aplicado siempre el Método Arcón con la máxima eficacia que caracteriza y confiere esta trascendente metodología, en la detección de células cancerosas, explosivos, especies animales protegidas (Parque Nacional Galápagos), etc., siendo además uno de los especialistas internacionales que ha demostrado de forma oficial y contundente, en países como Estados Unidos, ante las principales y respectivas Instituciones oficiales competentes de seguridad, que el Método Arcón es el medio más efectivo que existe, con sustancial diferencia, para la búsqueda y detección.

El Método Arcón desde enero de 1999 ha incrementado, humanitariamente, la preservación y el salvamento de vidas humanas y animales en el mundo frente a desastres y otros riesgos potenciales (terremotos, deslizamientos, minas antipersonas, etc.).

https://www.metodoarcon.org/el-avance-cientifico-metodo-arcon-se-aplica-ya-tambien-para-detectar-covid

Vídeos

Método Arcón detectando también COVID con óptima efectividad .



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.