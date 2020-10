Think&Action celebra su primer #MANGEMENTLAB Comunicae

martes, 27 de octubre de 2020, 12:52 h (CET) Think&Action celebra su primer #MANGEMENTLAB, un encuentro online que reunió a profesionales del mundo empresarial. El tema principal del encuentro online era "Cómo llevar a cabo procesos de transformación en las organizaciones y no morir en el intento". José Javier Salinero Rodríguez y Beatriz Jiménez García de Repsol, Gianni Cecchin de Verne Technology Group, Resurrección Barrio de Red Eléctrica y el humorista Dani de la Cámara fueron algunos de los ponentes El evento registró más de 100 inscritos y una tasa de asistencia por encima del 95%.

Think&Action, empresa dedicada a acompañar a las organizaciones en sus procesos de aprendizaje y transformación de equipos para obtener los mejores resultados, celebró el pasado 26 de octubre su primer #ManagementLab, un espacio para compartir ideas, conocimiento, experiencias y aprendizajes de la mano de grandes profesionales y líderes del mundo de la empresa.

Este evento, que se celebró en modalidad online a través de la plataforma Zoom, tenía como objetivo hablar sobre la transformación en la empresa, y para ello contaron con profesionales de primer nivel que llevaron a cabo con éxito procesos de cambio en sus organizaciones. Los ponentes invitados fueron:

- Javier Salinero y Beatriz Jiménez de Repsol Tech Lab

- Gianni Cecchin de Verne Technology Group

- Resurrección Barrio de Red Eléctrica de España

- Dani De la Cámara, Humorista

- Fernando Botella, CEO de Think&Action

El objetivo de esta iniciativa puesta en marcha por Think&Action era celebrar y compartir con clientes, amigos y profesionales de cualquier sector el conocimiento y la experiencia de profesionales que saben muy bien “COMO LLEVAR A CABO PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y NO MORIR EN EL INTENTO”.

Así fue el primer #MANGEMENTLAB “Cómo llevar a cabo procesos de transformación en las organizaciones y no morir en el intento”

Fernando Botella, CEO de Think&Action, fue el maestro de ceremonias y hizo foco en la importancia de realizar este tipo de eventos con el objetivo de compartir conocimiento para que los equipos se mantengan siempre aprendiendo. Destacó que “Para una adecuada transformación en la empresa, toda la organización debe comprender la importancia del movimiento y realizar un cambio de mentalidad constante”, además afirmó: “si nos anticipamos de forma adaptativa, poniendo nuestra mejor actitud posible en el proceso, conseguiremos una transformación exitosa”.

José Salinero y Beatriz Jiménez también se conectaron en línea para contar sus experiencias como responsables del proceso de transformación interna que vivió la compañía Repsol, pionera en esta área.

En palabras de José Salinero: “Todas las empresas deben hacer un ejercicio bastante intenso para estructurar el proceso de transformación. De este ejercicio dependerá el éxito o el fracaso de una transformación empresarial, independientemente de su tamaño”

Beatriz Jiménez, por su parte, tuvo un papel muy destacado en el proceso de transformación de Repsol. En sus propias palabras: “Es necesario un cambio cultural para demostrar a las personas el valor que aportan en la compañía”. La conciliación fue clave para transmitir a sus empleados este compromiso, y para ello Repsol puso en marcha programas que facilitaban a sus empleados el teletrabajo y los cambios de movilidad.

Las claves en la transformación de Repsol se basaron en la implantación de equipos de alto rendimiento y en la transición hacia la organización dual en la que siguiera estando presente la organización jerárquica, pero en la que la gestión transversal aportara mayor agilidad: “Cada vez que tenemos objetivos sobre la mesa constituimos equipos de trabajo con los mejores profesionales para ello”.

La intervención de José y Beatriz de Repsol concluyó con una cita reveladora: “El cambio cultural de las personas es seguramente el más difícil pero es el único que te da el éxito en el proceso”. Además destacaron que “La motivación es clave para sacar adelante los procesos y que estos se cumplan”.

Gianni Cecchin de Verne Technology Group reflexionó sobre el cambio que vivió su empresa de origen familiar en los últimos 7 años, cuya directiva se enfrentaba a cierta resistencia al cambio derivada de malas experiencias pasadas. Ahora, echando la vista atrás, son conscientes de que su actual éxito no sería posible sin el procesos de transformación que pusieron en marcha en 2013. Su estrategia se centró en “objetivizar”, introduciendo elementos nuevos dentro de la compañía. Cambiar el enfoque de empresa familiar a institución era una de sus prioridades, por lo que decidieron separar el ámbito de gobierno del ámbito de gestión, para elevar el discurso mirando hacia el futuro.

En palabras de Gianni Cecchin : “La clave para la transformación de Verne fueron los nuevos desafíos, el nuevo talento y los nuevos puntos de vista”. Su intervención finalizó con una inspiradora cita relacionada con el fracaso y la resistencia al cambio: “En los fracasos y en la autocrítica es dónde reside el éxito en la transformación”.

Según Resurrección Barrio, Directora de Recursos Humanos de Red Eléctrica, “es esencial conocer el propósito de la transformación”. El objetivo para Red Eléctrica era el cambio hacia una cultura mucho más flexible y adaptativa. Para ello, pusieron en marcha su proyecto de transformación cultural al que llamaron “imagina”. El propósito era acompañar a las personas en el cambio cultural, y además hacerlo a una velocidad adecuada para que ningún trabajador se quedase descolgado.

“A veces creemos que no estamos preparados pero estamos más preparados de lo que creemos, a nosotros esta lección nos la enseñó el COVID”. La directora de Recursos Humanos de Red Eléctrica cerró su intervención con una interesante reflexión sobre la transformación en las organizaciones: “no sin las personas, no sin los líderes y es necesario medir la velocidad del cambio para que nadie se quede atrás”.

El humorista Dani de la Cámara fue el encargado de cerrar este encuentro digital poniendo la nota de humor. “La mayor herramienta que tienen los seres humanos para la transformación es su sentido del humor”.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas en la que los asistentes pudieron conversar con los ponentes y agradecer el aprendizaje en primera persona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fundación Friedrich Naumann por la Libertad presenta #FemaleFoward junto a Eva Díaz, directiva transexual ARTIKA presenta el libro de artista que hace renacer a Gaudí La pandemia de Covid-19, tema central en las XVII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Plan de Prevención Covid-19 para Curso 2020 -2021 por Colegio Cumbre AleaSoft: Las consecuencias de no estimar de forma coherente el futuro del mercado eléctrico