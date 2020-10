Amazon anuncia su próximo programa Amazon Exclusive presentado por Antonio Banderas y María Casado

Amazon Prime Video ha anunciado hoy Escena en Blanco y Negro, una nueva producción exclusiva de la mano de Antonio Banderas y María Casado que se estrenará en el servicio a finales de año. Dirigida por el propio actor, contará también con la participación de la periodista María Casado para entrevistar a artistas nacionales de primer nivel, ofreciendo la oportunidad de conocer más a fondo a estas estrellas, quienes además realizarán en cada episodio actuaciones memorables de una forma innovadora que sorprenderán a todos sus fans.



La producción de 7 episodios contará con invitados de primer nivel del panorama musical nacional como Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López y un episodio adicional con Antonio Banderas. Cada uno de ellos, además de su propio repertorio, escogerá una canción de otro artista que haya marcado su vida para interpretarla en el programa y una de sus actuaciones será arropada por la Sinfónica de Málaga.



Escena en Blanco y Negro busca devolver a la música y a sus intérpretes una ventana al arte y a la música en estado puro, cercana y directa. El programa, grabado en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga en formato blanco y negro, rompe con la estética habitual de entrevistas para dar más importancia al ambiente en el que se desarrolla. El propio Banderas será el encargado de abrir todos los episodios con un monólogo a modo de reflexión sobre la esencialidad de las artes, la música o el teatro y cerrarlos con un epílogo, a modo de retrato, sobre cada uno de los artistas que participan. Entre canción y canción, María a través de la cnversación nos ayudará a conocer mejor a la persona que hay detrás de cada invitado.



“Estamos creando un espacio televisivo en busca de la excelencia”, ha comentado Antonio Banderas, director artístico del programa Escena en Blanco y Negro y creador de Teatro Soho Televisión. “En medio de una de las situaciones más dramáticas que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos, nosotros buscamos la verdad artística”. “Es el proyecto televisivo más bonito en el que he trabajado nunca”, ha añadido María Casado, conductora de Escena en Blanco y Negro y directora audiovisual de Teatro Soho Televisión. “Ha sido mágico, un sueño, una maravillosa aventura”.



“Para nosotros es un placer poder hacer llegar a nuestros miembros Prime esta nueva producción presentada por dos maestros de ceremonias de excepción, Antonio Banderas y María Casado, que será muy especial para los amantes de la música española”, ha comentado Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spain. “Los espectadores podrán ver algo diferente, entrevistas íntimas en un espacio único que marcarán la diferencia”.



Escena en Blanco y Negro es una producción de Teatro Soho Televisión que cuenta con Alejandro Andújar como diseñador de escenografía y con Arturo Díez Boscovich como director musical. Este nuevo proyecto se incorporará a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Amazon Prime Video, incluyendo series Amazon Original españolas como El Corazón de Sergio Ramos y Six Dreams y los próximos estrenos de El Desafío: ETA, El Cid, La Templanza y Un Asunto Privado. También se une a las series Amazon Original galardonadas y aclamadas por la crítica como las comedias ganadoras de un premio Emmy The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens y Carnival Row, así como contenido licenciado disponible en más de 240 países y territorios.



