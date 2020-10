Materialesdefabrica.com entre los finalistas de los premios Pyme del año 2020 de Balears Esta tienda online nacida en Palma de Mallorca ha sido reconocida gracias a su formación y creación de empleo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de octubre de 2020, 11:02 h (CET) Este pasado miércoles se celebró en Palma de Mallorca la ceremonia de Pyme del Año 2020 de Balears organizada por el Banco Santander y la Cámara de Comercio. Entre los finalistas, se cuenta con Materialesdefabrica.com la cual obtuvo finalmente el Accésit a Formación y Empleo 2020.

Esta tienda online nacida en Palma de Mallorca ha sido reconocida gracias a su formación y creación de empleo, ya que en este mismo año de crisis sanitaria, la cual ha sido un revés para la gran mayoría de pymes españolas, han incrementado en 20 el número de empleados, la gran mayoría con contratos indefinidos y apostando por el empleo femenino, contratando a nueve trabajadoras para su plantilla interna.

Su crecimiento también es digno de mención, ya que actualmente poseen una facturación de más de 1,5 millones de euros cada mes y apostando por el sector online de las reformas, un sector que ha estado siempre fuertemente ligado a un formato más tradicional y esta empresa ha sabido revolucionarlo a través de una tienda online, facilitando la compra de materiales para el hogar con envíos gratuitos a cualquier parte de la península y Baleares.



El jurado estuvo compuesto por el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant; dos representantes de la Delegación Territorial del Santander en Baleares, Álvaro Torrijos y Ángel Luna; el director de El Económico, Pep Verger; además de otros miembros, los cuales valoraron especialmente la adaptabilidad de las empresas así como la creación de empleo y la apuesta por la formación y la innovación como méritos para alzarse con este premio, entre las que ha destacado de forma notable esta pyme mallorquina.



El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su trabajo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.



Sobre Materialesdefabrica.com, es una empresa especializada en el sector de las reformas y decoración del hogar en la que cuentan con un gran catálogo de productos en diferentes categorías como baño, cocina, jardín salón, etc. Actualmente colaboran con más de 50 marcas diferentes nacionales e internacionales y también han recibido el premio nacional a mejor Atención al Cliente en 2020 por el Suplemento.

