Pasan cosas que no nos explicamos

Es muy probable que no hayan oído hablar de la Declaración de Consenso de Ginebra ya que los programas televisivos que nos “encadenan” no lo habrán considerado de interés mientras nos bombardean a todas horas con la pandemia y las medidas que pergeña el gobierno ante ellas.



De la moción de censura de VOX al gobierno sí se habrán enterado, sobre todo cuando ha resultado favorable al presidente, ya que el Partido Popular ha aprovechado la ocasión para romper con VOX de mala manera, proclamando que este partido es la extrema derecha al que no quiere parecerse. (En España no existe la extrema izquierda, solo la extrema derecha ¿no?)



Desde luego el PP no defiende los valores que tuvo en otros tiempos mientras que VOX sigue conservándolos.



Puede ocurrir que como los viejos valores de la derecha sobre la familia, la educación y la religión han dejado de estar vigentes en la Unión Europea, de lo que le habrá informado su correligionario Esteban González Pons, jefe de las huestes populares en Bruselas, el Sr. Casado quiera alejarse de viejos amigos. Al mismo tiempo al Sr. Sánchez le habrán advertido de que su intento de dominar el estamento judicial por el gobierno no es aceptable en la UE, por lo que la izquierda y la derecha (sin VOX) pueden llegar a otros acuerdos.



Pero ha aparecido la Declaración de consenso de Ginebra, (la que no ha sido aireada por los medios de comunicación) cuya celebración había sido prevista al margen de la Asamblea Mundial de la Salud “para examinar los avances logrados y los retos que plantea la defensa del derecho de las mujeres a los más altos niveles posibles de salud… la fortaleza de la familia y de una sociedad eficaz y floreciente y para expresar la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida”



Esta Declaración tiene siete apartados, (que por mi parte comparto plenamente) y en el cuarto pone de relieve que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar”…”que el niño necesita protección y cuidados especiales tanto antes como después del nacimiento y que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños”.



En el apartado quinto se reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Reconoce en el apartado 6 que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar no solo los objetivos de desarrollo sostenible sino que los sistemas de salud tienen que atender además de los problemas de enfermedad el desarrollo óptimo de las personas en todas las etapas de la vida.



Hasta el momento solo 32 países han firmado esta declaración de consenso y de los que componen la UE tan solo Polonia y Hungría, naciones que son a menudo criticadas por Bruselas, sin duda porque no comparten el globalismo y el Nuevo Orden Mundial al que está entregada la UE.



Conociendo todas estas cosas, puede que entendamos algo más de lo que nos ofrecen los medios de comunicación “debidamente” subvencionados por el Gobierno.



Quizás todos deberíamos preguntarnos si compartimos la Declaración de Ginebra o la promoción del aborto, la educación estatalizada, la ideología de género, la ley de violencia de género, etc. y cuando llegue el momento votar en conciencia.