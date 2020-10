TransPerfect crece un 13% en el tercer trimestre y supera los 500 millones de facturación en 2020 Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 16:40 h (CET) El pasado trimestre, la multinacional con sede en Madrid, Barcelona y Palma facturó cerca de 180 millones de euros gracias al auge global en la demanda de servicios y tecnologías de la comunicación. La compañía espera que el aumento de la demanda sea un barómetro positivo como así demuestra la contratación de más de un centenar de nuevos empleados en su sede de Barcelona TransPerfect, el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas y tecnológicas para empresas, ha anunciado una facturación de 179,6 millones de euros para el tercer trimestre de 2020, que le han permitido superar la barrera de los 500 millones facturados en los primeros nueve meses del año.

Durante los tres últimos meses, la compañía ha registrado un crecimiento de más de 21 millones, lo que representa un aumento del 13% con respecto al mismo período del pasado ejercicio gracias, en parte, al rendimiento de más del 20% registrado durante el mes de septiembre. Estas cifras han permitido que la tasa de crecimiento anual de la multinacional con sede en Madrid, Barcelona y Palma vuelva a situarse en dobles dígitos, con un 10,2%.

TransPerfect atribuye este crecimiento a la demanda acumulada de servicios y tecnologías de comunicación a nivel mundial después de un segundo trimestre de estancamiento generalizado, en el que la compañía ha aprovechado para renovar el enfoque en I+D de nuevas tecnologías, y realizar el lanzamiento de varios productos destinados a ayudar a los clientes a afrontar con garantías los nuevos retos del presente, como el teletrabajo y la colaboración en línea.

Más de 100 contrataciones en España

A pesar de la crisis, la apuesta de TransPerfect por España se mantiene firme, como así demuestra la incorporación de más de un centenar de nuevos empleados a su sede de Barcelona desde el levantamiento del estado de alarma. Las áreas de negocio de Gaming y Big Data aglutinan el 60% de estas contrataciones, mientras que el 40% restante se lo reparten entre las divisiones de e-Learning y de Website Localization.

Declaraciones de Phil Shawe, presidente y CEO de TransPerfect

“Aunque muchos sectores y ciertas áreas de negocio dentro de TransPerfect todavía están afectados por el impacto de la pandemia, los resultados trimestrales son un buen augurio para lo que queda de 2020. Volver a un crecimiento de dos dígitos, después de un segundo trimestre más estancado refleja la dedicación de nuestro equipo, al que me gustaría expresar mi sincera gratitud por su resistencia".

"Por supuesto, no seríamos nada sin nuestros clientes, y les agradecemos que sigan confiando en nosotros en un momento en que las comunicaciones globales son más importantes que nunca. En nuestra opinión, la demanda de los proyectos que se retrasaron a principios de año ha contribuido a nuestro rendimiento del tercer trimestre y es un indicador positivo para la economía mundial en general".

"En TransPerfect, somos extremadamente afortunados de tener un modelo de negocio que facilita el teletrabajo, lo que nos ha permitido seguir siendo plenamente operativos y proporcionar servicios ininterrumpidos a nuestros clientes durante toda la pandemia cuando más nos necesitaban. Con la salud y el bienestar del personal como nuestra prioridad principal, esperamos el día en que se considere seguro para todos nosotros volver a las operaciones de oficina en persona".

