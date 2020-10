La impresión en 3D y la cirugía virtual impulsan el futuro de la cirugía maxilofacial, afirma la SECOM CyC Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 16:48 h (CET) Las nuevas tecnologías se aplican al tratamiento de la oncología, reconstrucción microquirúrgica, traumatología y deformidades congénitas y adquiridas en el territorio maxilofacial, así como en la planificación y cirugía de implantes dentales. El abordaje de la microsomía hemifacial, una deformidad facial congénita, sirve de repaso de la historia de la especialidad quirúrgica. Se han presentado 39 pósters y 28 comunicaciones orales a concurso en esta cita virtual La impresión en 3D y la cirugía guiada por ordenador impulsan el futuro de la cirugía maxilofacial. Así, se ha puesto de manifiesto en el I Congreso online SECOM CyC Joven: Construyendo el futuro, organizado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial de Cabeza y Cuello. “Al ser un congreso organizado por y para jóvenes especialistas, el enfoque en las tecnologías más innovadoras de la especialidad, como la impresión 3D o la planificación quirúrgica virtual y las nuevas líneas de investigación, como el uso de células madre o la ingeniería tisular han centrado gran parte de los debates”, indica el doctor Manuel Tousidonis, presidente del comité científico del congreso.

Las nuevas tecnologías se aplican al tratamiento de la oncología, reconstrucción microquirúrgica, traumatología y deformidades congénitas y adquiridas en el territorio maxilofacial, así como en la planificación y cirugía de implantes dentales. Ejemplo de ello fue la mesa redonda de SECOM JOVEN, donde grandes promesas de la especialidad expusieron a través de la literatura médica y su experiencia los últimos avances en la cirugía maxilofacial. Sin olvidar la estética facial, que ha experimentado un aumento en los últimos años y que ha sido abordada por la doctora Raquel Guijarro.

El doctor Maurice Mommaerts, profesor y director del European Face Center de la Universitair Ziekenhuis Brusse, ha realizado un repaso del abordaje quirúrgico de la microsomía hemifacial, que ha experimentado un gran salto en las dos últimas décadas. Esta patología es la segunda deformidad facial congénita más común, y afecta a 1/3.500 – 6.000 niños. Gracias al desarrollo de la especialidad de Cirugía Maxilofacial, el tratamiento de estos pacientes ha mejorado mucho logrando una mejoría en la calidad de vida y simetría facial. Es relevante nombrar una de las comunicaciones orales premiadas en la que se resalta la importancia del registro de imagen médica tridimensional mediante luz estructurada en los niños, lo que les evita sufrir la radiación.

Por otra parte, el doctor Federico Hernández Alfaro ha moderado una mesa sobre cirugía ortognática, en la que expertos en la materia debatieron sobre las distintas formas de abordar esta cirugía cuyo objetivo es conseguir la armonía y belleza facial con una correcta oclusión dental.

“El formato online del congreso nos ha permitido en esta época de distanciamiento social el reencuentro anual entre socios y amigos de nuestra sociedad, aunque sea de una manera virtual. Siendo el primer congreso de SECOM CyC Joven, hemos querido dar visibilidad a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad científica”, indica la doctora Marta Redondo, vicepresidenta de SECOM CyC y presidenta del comité organizador del congreso.

Mejores pósters y comunicaciones orales

Durante el congreso se han presentado 39 pósters y 28 comunicaciones orales. Además, se han entregado los premios a las mejores comunicaciones. En el caso de los pósters, dos de ellos recibieron la máxima puntuación: Estudio in vivo de adhesión y proliferación celular en implantes microporosos de titanio desarrollados mediante técnicas de moldeo robotizado (Robocasting) de F. Merino, M. Santás, B. Ferrari, E. Gordo, Ana Isabel Flores; y Planificación y navegación intraoperatoria de implantes en pacientes oncológicos de E. Monteserín Martínez, S. Espías Alonso, R. Antúnez-Conde, M. Agea Martínez, C. Navarro Cuéllar, S. OchandianoCaicoya. Los premiados recibirán un ejemplar físico de "Cirugía Oral y Maxilofacial – Atlas de procedimientos y técnicas Quirúrgicas".

Por otra parte, la mejor comunicación oral fue Ameloblastoma mandibular: manejo quirúrgico con navegación intraoperatoria de A. Bueno de Vicente, A. RanzColio, F. Almeida Parra, B. Laso Jimeno, A. GaldonaCabetas y J. Acero Sanz. Mientras la segunda posición en comunicaciones orales fue para Uso de la luz estructura para el análisis morfométrico en cirugía reconstructiva de craneosinostosisde R. Antúnez-Conde, E. Monteserín, S. Ochandiano, D. García-Mato, M. García-Sevilla y J.I. Salmerón. Los ganadores recibirán una inscripción al 18 Congreso SECOMCyCAlmeria 2021 y un ejemplar físico de "Cirugía Oral y Maxilofacial - Atlas de procedimientos y técnicas Quirúrgicas"; y los segundos clasificados un ejemplar físico de "Cirugía Oral y Maxilofacial – Atlas de procedimientos y técnicas Quirúrgicas".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.