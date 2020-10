Opground, el primer reclutador virtual que elimina los currículums y agiliza el tiempo de contratación un 80% Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 14:56 h (CET) Opground busca, filtra y pasa las primeras entrevistas para los profesionales, considerando que el 86% de ellos no están dispuestos a sacrificar su tiempo libre para buscar nuevas oportunidades. El headhunter virtual, actualmente enfocado a perfiles digitales, funciona a través de un algoritmo que replica entrevistas virtuales y automatiza los procesos de selección Opground es el primer reclutador virtual que pone en contacto de manera rápida y automática a empresas que buscan talento con profesionales que no quieren dedicar tiempo a buscar oportunidades laborales. El headhunter virtual, actualmente enfocado a perfiles IT, nace en España para revolucionar los procesos de selección, eliminando los currículums y agilizando el tiempo de las contrataciones hasta un 80%.

La startup fue fundada en 2020 por tres jóvenes, Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, que, además de haber experimentado la complejidad que supone encontrar el trabajo ideal, en anteriores proyectos tuvieron dificultades para conseguir el talento necesario y adecuado para formar equipo. De esta realidad habitual y de la inminente necesidad de modificar los procesos de selección lentos, laboriosos, difíciles y a veces sin resultados, surgió la idea en la que se basa Opground. La compañía nace con el objetivo de simplificar y agilizar estos procesos para los profesionales que están dispuestos a cambiar de trabajo pero no tienen tiempo, a la vez que permite minimizar el alto coste y desgaste que supone encontrar el talento más adecuado para las empresas.

El 86% de los profesionales no están dispuestos a sacrificar su tiempo libre para buscar nuevas oportunidades porque las ofertas son demasiado ambiguas, poco claras, y los procesos excesivamente largos. Por otro lado, el 83% de las empresas confiesa tener dificultades para encontrar talento, siendo más grave la situación cuando el tiempo medio de contratación suele ser de más de un mes y con un coste que ronda los 4.000€. En este sentido, para Opground, los procesos de selección deben empezar después de la fase de pre-selección, que actualmente se conoce como pasar la primera entrevista.

Eduard Teixidó, CEO de Opground explica: “Queremos facilitar y agilizar los procesos para ambos, profesionales y empresas. Con las entrevistas virtuales, Opground va más allá, ya que el replicador automático de estas y su sistema de filtrado lógico se adapta a la diversidad de preferencias de las personas. Nuestrodisruptivo sistema de Inteligencia Artificial es capaz de seleccionar los perfilesmás adecuados para cada vacante en menos de cinco minutos.”

Un replicador de entrevistas virtuales con un algoritmo único

A diferencia de las plataformas habituales, Opground ofrece el primer replicador de entrevistas virtuales que conecta oportunidades laborales con profesionales a través de su tecnología fundamentada en IA, del mismo modo que lo haría un recruiter. Este innovador modelo permite, por un lado, focalizarse en entrevistas y no en currículums, al mismo tiempo que posibilita automatizar los procesos, eliminando la necesidad de buscar ofertas, aplicar a ellas y llevar a cabo más primeras entrevistas. Para ello, el sistema busca y aplica continuamente a todas aquellas vacantes que concuerdan exactamente con las proyecciones, intereses y expectativas del profesional. De este modo, habiendo realizado la primera entrevista, y sin necesidad de ya interactuar más en la plataforma, el candidato, con su perfil anónimo, únicamente recibirá propuestas a su medida, detalladas y personalizadas de aquellos empleadores que quieren al candidato en su fase final del proceso.

Por otro lado, el empleador recibe a los candidatos más acordes en menos de cinco minutos; por ello, tampoco puede ni necesita buscar activamente. La conexión, que tiene en cuenta las voluntades e intereses de ambas partes, la personalidad del candidato y que se centra en entrevistas y no en currículums, permite al empleador subir sus vacantes, que son ocultas hasta que se pone en contacto con el candidato escogido, y evitar estar activamente filtrando y buscando nuevos profesionales para cada vacante. Sin necesidad de interactuar más en la plataforma, se le ofrece la posibilidad de evitar las fases de pre-selección, con la reducción en tiempo y costes que esto conlleva.

Opground es el primer reclutador virtual que conecta oportunidades laborales con profesionales a través de su tecnología fundamentada en Inteligencia Artificial. La startup española fundada en 2020 por tres jóvenes, Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, nace en España para revolucionar los procesos de selección, eliminando los currículums y agilizando el tiempo de las contrataciones. Se trata de un headhunter virtual que actualmente está enfocado a perfiles digitales, que funciona a través de un algoritmo único que replica entrevistas virtuales y automatiza los procesos de selección. El profesional solo tiene que acceder a https://opground.com/ y realizar la entrevista virtual para que Opground busque, filtre, y pase las primeras entrevistas por ellos.

