Los neumáticos, detrás del 30% de incidencias mecánicas en invierno

Aunque el comienzo oficial del invierno es el 21 de diciembre, para los vehículos arranca en el momento en que el termómetro baja de los ocho grados. El frío y las precipitaciones están detrás de una buena parte de los problemas mecánicos y de los accidentes en esta época del año, siendo el neumático el que más quebraderos de cabeza da, con un 30% de incidencias, según Euromaster, especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo.

Así, es crucial un correcto mantenimiento del neumático con especial atención a la profundidad del dibujo, clave para una buena evacuación de agua. Y es que, si bien el límite legal es de 1,6 mm, la práctica nos muestra que por debajo de 4 mm esa evacuación con la calzada mojada no es todo lo correcta que debiera.



En este sentido, Euromaster recuerda la importancia de optar por un neumático de invierno, es decir, con prestaciones específicas para el frío (recomendados por debajo de 8º), la lluvia e incluso condiciones de nieve.



Así, si el conductor opta por este tipo de cubierta, deberá acudir al taller para que le sustituyan los neumáticos que ha utilizado durante el verano, con la posibilidad de que el propio negocio de reparación se los guarde hasta el año siguiente, que en el caso de Euromaster es un servicio gratuito. Otra alternativa es montar un neumático que sirva para cualquier estación y que no vea limitadas sus prestaciones por las temperaturas y condiciones climatológicas. Lo tradicional aquí es el llamado neumático “all season”, pero no acaba de tener un comportamiento redondo, por lo que ya existe una nueva línea de cubiertas de verano con certificación para invierno y que los conductores poco a poco van descubriendo.



La refrigeración, mantenimiento barato vs avería cara

Otra de las incidencias mecánicas habituales en invierno está relacionada con el líquido refrigerante. En este sentido, es crucial un correcto mantenimiento para comprobar que no haya perdido propiedades anticongelantes. De ser así, una operación que cuesta apenas 50 euros puede multiplicarse hasta, como mínimo, los 1.000 euros al causar una rotura del motor.



Y es que los conductores deben concienciarse de que pequeños actos pueden tener grandes consecuencias. Un buen ejemplo son los limpiaparabrisas, que deben hacer un buen barrido de las lunas cuando llueve pues, de lo contrario, por mucho que el sistema de frenado del vehículo esté perfecto, si el conductor no tiene correcta visibilidad no hay frenos que valgan. Y es una operación de mantenimiento que oscila apenas entre los 10 y los 35 euros.



Otros elementos del coche a revisar con la llegada del frío son las luces, siendo crucial regular la luz delantera en una época del año donde hay menos horas de sol y, por tanto, la iluminación está más tiempo activada. Y es que una luz demasiado baja puede quitar visibilidad de la calzada, o si está demasiado alta, deslumbrar al conductor que circula en sentido contrario.



Y, finalmente, la batería, que es una pieza que sufre con los cambios de temperatura y conviene revisarla para no tener un traspiés y quedarse en la calzada. Máxime en el actual momento de restricciones de movilidad en muchos puntos de la geografía española, que supone menos rodaje para el coche y, por tanto, más probabilidades de que falle.