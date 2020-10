Fersay presenta IRC5, el mando preprogramado que realiza todas las funciones de la tv Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 14:00 h (CET) La compañía Fersay comercializa con su marca propia este mando IRC5, que ya es uno de sus top ventas y que ofrece la ventaja al cliente de que realiza el 100% de las funciones y no necesita programación La marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica del hogar presenta al mercado IRC5, el mando de televisión preprogramado que realiza todas las funciones de este aparato.

Este mando es compatible con las marcas LG, Philips, Samsung, Sony y Panasonic. El mando viene ya programado y listo para funcionar. Cuenta con un teclado grande y ergonómico con teclas de silicona y es válido para TV LED, LCD Y PLASMA.

Fersay, ha distribuido este año más de 6.000 unidades y, con la nueva sintonización de los canales que se ha efectuado este mes, tiene previsto un incremento de más del 50%.

El mando IRC5 tiene un PVPR de 18,99€, un precio muy asequible para todos los bolsillos con la comodidad de solo tener que ponerle las pilas para que funcione. Una solución rápida y sencilla que complementa su catálogo de más de 150.000 piezas.

Esta nueva solución para el hogar está disponible en los 47 puntos Fersay repartidos por toda España y Portugal así como en la tienda on line de la compañía.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2019.

La compañía cuenta en la actualidad con 18 tiendas franquiciadas y 46 córners. Con sede central en Madrid, tiene un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a nivel internacional.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país.

Más información en www.fersay.com

