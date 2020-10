Expertos como Estefanía Nieto explican cómo se puede usar un limpiador como mascarilla facial

No todos los limpiadores pueden hacer las veces de una Face Mask, pero aquellos con propiedades antiedad, calmantes o iluminadores y no abrasivos se convertirán en un salvavidas exprés de la piel La falta de tiempo o dinero obliga muchas veces economizar productos. Otras veces, no es que se desee o se requiera reducir el régimen de belleza, es más una cuestión de espacio, no cabiendo todo lo que una desea en su baño.



En este sentido, las mascarillas suelen ser unas de las primeras en caerse siempre de la lista de imprescindibles, en parte, porque realmente son lo más prescindible, pero hay que tener también en cuenta que, como expresa Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates: "Es ésta una de las épocas en las que una mascarilla más puede beneficiar a nuestro rostro, que se ve afectado por elementos desequilibrantes como las quemaduras solares o la pérdida de hidratación por los cambios de temperatura al llegar el otoño y el frío."



Aquí es cuando entra en juego el limpiador para usarlo como mascarilla, un consejo que, a veces, los propios expertos aconsejan. Consiste en elegir el adecuado, aquel diseñado para que no resequen ni desequilibren el pH de la piel, aprovechando todos los beneficios que los limpiadores del mercado más sofisticados del mercado llegan a ofrecer.

Qué limpiadores no usar

Aquellos que tengan jabones abrasivos que puedan resecar. "Algunos jabones pueden desequilibrar la piel a muchos niveles y es éste uno de los motivos principales por los que nunca se recomienda el uso de limpiadores corporales -en pastilla, gel o espuma- para el rostro, puesto que este tipo de tejido tiene unas necesidades específicas que responden a sus características concretas: piel más fina, un pH diferente, etc.", expresa Raquel González, directora de educación de Perricone MD en España.

Los mejores limpiadores para utilizar como mascarilla facial

Bálsamos nutritivos

Los limpiadores en bálsamos crean una auténtica experiencia y uno de los que más cuida la piel (y no solo se centra en limpiarla) es Thermal Cleansing Balm (65€ en Purenichelab.com), de Omorovicza. Lleva lodo húngaro rico en minerales como calcio y magnesio, que hidratan la piel y la nutren en sinergia con su contenido en aceite de almendras dulces, con vitamina E, un poderoso antioxidante para proteger la piel. Además, lleva un complejo patentado por la firma -Healing Concentrate- , un concentrado de minerales renegeradores de la piel para que se recupere antes de cualquier posible agresión.



Como limpiador, se aplica y se masajea sobre el rostro, para retirar después con una toalla húmeda. Como mascarilla: "Lo aplicaremos y lo dejaremos unos cinco minutos, infundiendo su poder nutritivo y detoxificando la piel gracias al Moor Mud, como lo haría, por ejemplo, una mascarilla de arcilla. Después procederemos con el ritual habitual de este bálsamo.", expresa la especialista de la firma.

Limpiador en gel para iluminar

Todo el que prueba este limpiador se hace adicto a él y le cuesta eliminarlo de la rutina. ¿Por qué? "Consigue un efecto iluminador y despigmentante único gracias a su contenido en vitamina C Ester, patentada por el Dr. Perricone. Desde la fase de limpieza conseguimos con él tratar manchas, luminosidad e hidratación".



Se trata de Citrus Brightening Cleanser de Perricone MD (40€ en Perriconemd.es). Su aroma es súper experiencial, además, algo que se apreciará según se aplica. Aunque lleva un poco de jabón, no es abrasivo ni excesivamente astringente. Lo mejor es tratarlo sobre el rostro seco, dejar actuar durante unos tres minutos, y después humedecer el rostro y masajear, creando una ligera espuma, para después aclarar con agua tibia. Además, contiene en su fórmula DMAE, uno de los ingredientes estrella de 2020, famoso por su poder reafirmante, ya que trabaja a nivel del músculo facial y no solo en la piel.

Exfoliante espumoso

Este formato permite probar las mascarillas en textura espumosa con un limpiador que se podrá utilizar como exfoliante (Clarifying Foam de Medik8, 35€ en Medik8.es), puesto que incluye en su fórmula alfa y betahidroxiácidos para mantener la piel a raya tras las largas exposiciones al sol. Si se va maquillado, la espuma derretirá el maquillaje. "En este caso, dejaremos la espuma sobre la piel no más de dos minutos, puesto que estas texturas suelen ser muy efectivas y el componente en hidroxiácidos exfoliantes es mejor que no sobrecargue el tejido.", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Por último, este limpiador se completa con niacinamida, otro de los activos estrella de los que más se habla estos meses. Será útil para compensar el efecto de los hidroxiácidos, dejando la piel calmada también tras una posible sobre exposición al sol.

Emulsión relajante y nutritiva

Puesto que en verano las pieles tienden a perder sus niveles de hidratación, y para aquellas que rehuyen de las texturas más oleosas típicas de los bálsamos, hay también opciones en formato emulsión, como Aromatherapy Associates Renewing Rose Cleanser (38€, en Mumona.com), una propuesta cremosa que regenera la piel gracias al poder de la rosa, presente en sus aguas, donde también está presente el geranio. Ricas en vitamina E, protegen, renuevan y revitalizan la piel.



Su textura y aroma son extremadamente experienciales, con un poder calmante típico, como no podía ser de otra forma, de esta firma, puesto que tiene mucho en cuenta las bases de la aromaterapia, siendo Aromatherapy Associates una de las firmas más exclusivas en este terreno a nivel mundial. Aportará beneficio tangible y emocional en un único gesto.