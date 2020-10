GuíaBroker: Cómo elegir un buen bróker online y aprovechar la volatilidad de los mercados Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 11:32 h (CET) ¿Ganará Trump o acaso lo hará Biden? ¿Qué pasará con el dólar? ¿Quién es el mejor candidato para los mercados? Este año está siendo realmente intenso y frenético para los inversores, y por si esto fuera poco, se prevé que la volatilidad de los mercados sea cada vez mayor a medida que se acercan las elecciones americanas del próximo 3 de noviembre Invertir en instrumentos financieros de empresas de Estados Unidos es una excelente alternativa para muchos inversores noveles debido a la buena marcha de la bolsa americana, que roza valores de máximos históricos después de sufrir una brusca caída durante el mes de marzo.

El fenómeno que ha surgido durante este confinamiento entre los millenials y el auge de los brokers online, ha contagiado a inversores principiantes que buscan iniciarse en el mundo del trading y las inversiones online.

A medida que compañías como eToro, XTB o Plus500 han democratizado las inversiones y las han hecho cada vez más accesibles para el inversor medio, países como España y varios otros de Latinoamérica han experimentado un alto volumen de actividad a lo largo de los últimos meses.

El interés por las inversiones por parte de los millenials y la Generación Z es cada vez mayor, así que desde GuíaBroker.com han lanzado una guía paso a paso para ayudar a cualquier persona a elegir el mejor bróker según sus necesidades personales.

Existen numerosos factores a tener en cuenta antes de optar por un bróker u otro, y es realmente necesario estudiarlos todos para poder escoger correctamente si el día de mañana decides empezar a operar con dinero real.

Aspectos como la regulación a la que está sometido un bróker, su reputación como empresa, las opiniones de otros usuarios y los servicios que ofrece (atención al cliente, protección ante saldos negativos, formación y seminarios en directo …) son clave a la hora de elegir un buen bróker y evitar ser víctima una mala decisión.

Otros criterios a considerar y que determinarán en gran medida qué bróker elegir son:

1. Los activos disponibles para negociar: acciones, forex, criptomonedas, materias primas …

2. Las comisiones y los spreads: la clave está en buscar aquellos brokers que ofrecen los spreads más ajustados para maximizar el retorno de la inversión.

3. Las plataformas de trading que ofrece: MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader …

4. Su forma de operar: existen brokers ECN, STP, market makers …

5. Los métodos de pago disponibles: PayPal, Skrill, transferencia bancaria, etc.

6. Su sistema de gratificación para nuevos clientes: bonos de bienvenida o bonos por depósito.

7. La posibilidad de operar con una cuenta demo. Si quiere probar cualquier plataforma sin ningún tipo de riesgo para familiarizarte con la misma, este tipo de cuentas son ideales para el inversor novel que empieza a hacer sus pinitos en el mundo de las inversiones y el trading.

Basándose en todos los criterios anteriores y a sabiendas de la dificultad que supone escoger correctamente un buen bróker para cualquier persona que se inicia en el mundo de las inversiones y el trading, en GuiaBroker.com encontrarás los mejores análisis y comparativas de brokers online más actualizadas.

