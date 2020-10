¿Cómo proteger las criptomonedas hoy en día?

La seguridad de las criptomonedas es un tema que puede resultar intimidador para sus nuevos usuarios. La buena noticia es que si sigues ciertas medidas (que no difieren mucho de las que tomas con tu dinero tradicional) podrás garantizar que tu experiencia sea la mejor. Quédate con nosotros para conocer más al respecto.



Una llave, tus criptomonedas

Las criptomonedas no existen de manera física, sino que están distribuidas en millones de computadoras a lo largo y ancho del mundo. Por ello, no las puedes proteger de igual forma que al dinero en efectivo, por ejemplo.



Para acceder a ellas necesitas algo que se conoce como llave privada. Quien la posea se convierte en dueño de los fondos, por ello, debes ser muy cuidadoso con este código que está compuesto por letras y números aparentemente al azar.



Un hacker puede robarlo si no eres cuidadoso, ya que con este código puedes usar las criptomonedas desde cualquier software (sí, las criptomonedas no se guardan en la wallet). Por ello es que no puedes ni compartir la llave privada con nadie ni perderla, pues ya no tendrás acceso a los fondos.



Las wallets que te permiten guardar la llave privada en formato de algo llamado “semilla” o “mnemónic” se llaman “wallets sin custodia”. Lo más sensato es que lo respaldes en un lugar seguro y que no esté en línea. Elige este tipo de software por sobre uno que no te permita guardarla.



El software debe ser seguro

La wallet de criptomonedas debe ser segura, esta es una premisa irrefutable. Asegúrate de que sea un software confiable y, como ya dijimos, sin custodia. También, será imprescindible que te permita usar métodos de seguridad adicionales: 2FA, huella, pin, contraseña...



Este Monedero Criptomonedas (disponible para android y web) no solo cumple con todos estos requisitos: implementa un sistema único en su tipo. Así, puedes configurar tres preguntas de seguridad almacenadas de manera distribuida para recuperar tu cuenta en caso de olvido. Y, lo mejor de todo, Monedero no tendrá control de tus fondos o tu llave privada.



Los robos y estafas están a la vuelta de la esquina

Cualquier forma de dinero siempre atraerá a posibles estafadores o ladrones. Por ello debes ser precavido con tus datos y con los dispositivos que eliges para gestionarlos.



No uses páginas web dudosas, no descargues aplicaciones no verificadas y mantén tu software actualizado (incluso la wallet y el ordenador). Un buen antivirus también es clave. Encontrarás alternativas gratuitas o pagas, según sea tu preferencia.



También, debes evitar caer en el phishing, que es cuando un ciberdelincuente se hace pasar por otra persona para obtener datos clave sobre su identidad y sus fondos. No confíes en ninguna solicitud por correo o chat que te pida tus datos personales, claves y mucho menos clave privada o mnemónic.



Tampoco debes confiar en falsas promesas que quieran multiplicar tu inversión de forma mágica. Los esquemas Ponzi o sistemas de inversión dudosa abundan y cualquiera puede ofrecerte entrar a uno, incluso sin saberlo.



Investiga y edúcate en todo momento

El conocimiento siempre será algo bueno. Con las criptomonedas ocurre que entre más sepas, mejor. Así, asegúrate de conocer lo básico sobre que son las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedas protegerlas correctamente.



Ya que decidas embarcarte en la empresa de tener criptomonedas, tus acciones serán determinantes para tener una buena experiencia con ellas. Como son descentralizadas, no existe ninguna empresa o gobierno que se pueda hacer cargo de los posibles errores cometidos en su manejo.