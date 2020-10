Ydray amplía su servicio gratuito de envío de archivos online hasta los 10 Gb Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 10:00 h (CET) Ydray.com, la compañía española referencia en América Latina para el envío de grandes archivos online bajo la máxima privacidad, ha lanzado un nuevo paquete de medidas con la finalidad de apoyar a todos sus usuarios y a la sociedad en general dentro del nuevo contexto de teletrabajo generado por la actual crisis mundial del Covid-19 El nuevo contexto generado por la actual crisis del Covid 19 ha cambiado la vida y los hábitos de todo el mundo, hecho ante el que Ydray no ha podido permanecer impasible, lo que le ha llevado a aplicar una serie de medidas en su versión gratuita de la plataforma Ydray.com.

La principal medida es la ampliación del tamaño de archivo que se puede enviar a través de la plataforma, el cual pasa desde los 5 Gb actuales hasta los 10 Gb de tamaño máximo por archivo, medida que sitúa a Ydray como una de las plataformas líderes en cuanto a capacidad de su versión gratuita.

Esta medida se une a las ya tomadas en la versión gratuita a principios de 2020, como es la posibilidad de programar la eliminación del archivo en un margen de días que van desde el día siguiente de enviar al archivo, hasta los 10 días siguientes (una de las duraciones más altas en el sector). Otra medida ha sido la de dar la posibilidad proteger la descarga del archivo bajo contraseña, medida que usualmente es de pago en la mayoría de plataformas similares y que Ydray ha decidido pasar su versión gratuita.

Adicionalmente, Ydray apoyará los proyectos de las ONG´s que trabajan por la infancia UNICEF, Save The Children y Aldeas Infantiles, garantizando la presencia de sus principales campañas sociales en los fondos de pantalla que aparecen mientras el usuario usa la plataforma.

Todas estas medidas se engloban en el compromiso de Ydray de ser una herramienta lo más útil posible para la sociedad, unido siempre a la máxima privacidad que le otorga estar completamente regulada por la ley RGPD, una de las más estrictas leyes del mundo a la hora garantizar la privacidad de los usuarios.

Finalmente, Ydray ha lanzado su “Guía Oficial del Usuario”, con todas las características de su plataforma gratuita y que se puede descargar en el siguiente enlace: https://ydray.com/get/l/file/manual

Versión gratuita de la plataforma: https://ydray.com/

info@ydray.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.