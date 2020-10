'Bases para el Desarrollo integral' triunfa como Best Seller Comunicae

lunes, 26 de octubre de 2020, 09:00 h (CET) Tras una amplia investigación en el campo de la psicología y la educación, Ana María Vargas (psicóloga clínica y educativa) presenta en este libro el resultado de su experiencia, en 12 países (3 continentes), aplicando su método con resultados de éxito “Hay que dejar de pensar que un ser humano integrado y feliz es una utopía. Para ello es menester comenzar a entender cuáles aspectos de su crecimiento son los que aportan fundamentos, estímulos y elementos que contribuyen a la construcción de una personalidad equilibrada, integrada y capaz de manifestar lo mejor de sí misma. Si se logra entender este proceso, se hace posible actuar apropiadamente para facilitarlo”.

El trabajo con niños y adolescentes desde la psicología clínica y la experiencia en el área educativa, han provocado en la autora muchos cuestionamientos que se convierten en su vía de investigación, plasmada hoy en este best seller.

Su punto de partida es que aquello que se manifiesta como una ‘alteración’ en el comportamiento del menor que llega a la consulta o que le genera dificultades escolares, responde a una falta de equilibrio, tanto de las facultades o fuerzas que cohesionan e integran la personalidad, como de los potenciales y habilidades, que en el proceso de crecimiento se van manifestando y que se convierten en los recursos para gestionar los sucesos del mundo interno y externo del niño.

La pregunta obvia es entonces ¿se puede actuar en el proceso de formar a un ‘ser’ con todas sus capacidades y con más recursos para la vida?

Definitivamente, la experiencia ha demostrado que “educar niños fuertes e integrados, evitará reparar adultos”. Llegar a este resultado implica entender mejor las dimensiones que conforman al ser humano, las diferentes partes que lo integran, las facultades y fuerzas que, en un funcionamiento armónico y bien integrado, otorgan lo necesario para que cada persona se convierta en su mejor versión.

Lo innovador de esta propuesta radica en el planteamiento claro y descriptivo sobre el crecimiento y la exposición, paso a paso, de las características que pueden ser apoyadas, sacando a la superficie los elementos de la integración e interconexión de las múltiples dimensiones, y la elaboración de cómo se despliegan en las diferentes etapas evolutivas. Esto, junto con las propuestas de actividades para cada etapa, hacen de este libro un excelente apoyo para padres, educadores y para todo aquel que tiene la fortuna de acompañar a un ser humano en su desarrollo.

Best Seller: Bases para el Desarrollo integral

Actividades por etapas para desarrollar las inteligencias y habilidades de la vida

Ana María Vargas Vela

Barcelona, 2020

Editorial: Amazon

169 pp.

