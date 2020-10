Agudas, rectas y obtusas Martín Martínez, de Barcelona Lectores

lunes, 26 de octubre de 2020, 00:15 h (CET) Hay confrontaciones armadas, con armas de verdad. Y confrontaciones con armas metafóricas. Confrontaciones que se desarrollan lanzando muertos, o empresas cerradas, o banderas de España. "Miles de muertos, vosotros tenéis la culpa". "Muchas empresas se hunden". "Vais a romper España".



Hay confrontaciones agudas, rectas, y obtusas. Las agudas son las que penetran, las que se entienden. La confrontación de Mas con el estado, quiso ser aguda, pero le faltó algo. Las rectas o correctas. Las que deberían tener lugar en el Congreso. El filósofo J. A. Marina las echa de menos. Dice que sobran insultos y faltan argumentos. Las obtusas. Las que no penetran, las que no se entienden. La de Ayuso con el gobierno central es de esas.



Hay confrontaciones inteligentes, y confrontaciones mal llamadas inteligentes. La confrontación entre el PP y el PSOE, debería ser inteligente!. Debería!. Después de la moción de censura se esperan cambios. La "Confrontación inteligente" de Puigdemont. A ésta, le deberíamos cambiar el nombre.

Otra lectura de los efectos de la moción de censura "Cuando los políticos olvidan que la política es un servicio y creen que es sólo una profesión, ha llegado el momento de echarlos" Francisco Rubiales Moreno Un incesante regreso a recomenzar "La leyenda del mundo se surte de aquello que hubiera sido evitable" Gracias, Francisco Con "amor y temblor" recojo esta buena noticia de hoy ¡Hasta aquí hemos llegado! ​Como se ha comprobado, la Unión Europea no quiere entre los socios de su club a quienes ponen en peligro las libertades, proponen reformas que desvirtúan la independencia de los poderes del Estado No pensar demasiado Un poema de Aurora Peregrina Varela