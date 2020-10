El XIV Women 360º Congress destaca la importancia de trabajar en red en favor del liderazgo de la mujer Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 14:58 h (CET) Empresas y entidades como el Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio de Farmacéuticos y el de Médicos de Barcelona, el Institut Català de la Dona o la UB han analizado cómo abordar el liderazgo saludable en estos tiempos de crisis económica y sanitaria. Organizado en colaboración con el IL3, el congreso ha contado con la participación de ponentes referentes en áreas como la prevención y la promoción de la Salud y el Bienestar Corporativo, el liderazgo y la integración de género en las empresas El Women 360° Congress ha celebrado ayer su XIV edición, en formato digital, que se ha centrado en analizar cómo llevar a cabo un liderazgo saludable en tiempos de pandemia, con el objetivo de promover que las empresas se transformen en entes saludables y altamente competitivos.

Han colaborado en este encuentro el Col.legi de Farmacèutics de Barcelona, el Col.legi de Metges de Barcelona, ctecno, el Institut Català de les Dones, y la Fundación TIC Salut Social; así como de la AECOP, la AMMDE, FIDEM, ASODAME, Capitalismo Consciente e Inginium. El congreso ha sido patrocinado por Gynea, Hårkontroll, Kern Pharma, Kitsch, Estilo de Vida Hygge, Leotron, Feminabiane, LELO, Intimina y PiLeJe.

Tras la bienvenida de Rosa Cuscó, Directora del Women 360º Congress, tuvo lugar la sesión inaugural, con la presencia de Laura Martínez Portell, Presidenta de l’Institut Català de les Dones; la Dra. Sara Berbel, Gerente Municipal del Ayuntamiento de Barcelona; la Dra. Elvira Bisbe, Vicepresidenta primera del Col·legi de Metges de Barcelona; Nuria Bosch, Vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Laura Portell destacó la importancia de “seguir poniendo en común experiencias para avanzar y superar la crisis”, de crear redes de apoyo y de crear “sinergias útiles para cuidar la salud de las mujeres directivas”. Por su parte, Sara Berbel aseguró que incluso en los momentos difíciles son una oportunidad para innovar, destacando el caso del Ayuntamiento en el que abordaron un nuevo modelo, creando equipos formado por personas expertas para cada reto. Por ejemplo, para crear en pocos días los pabellones hospitalarios o para abordar las residencias de personas mayores

La Dra. Elvira Bisbe explico los resultados de un estudio realizado sobre el impacto de la Covid-19 sobre los profesionales de la salud, que ha demostrado que el trabajo en equipo actúa como protector de la salud: “los que están en equipo multidisciplinar han estado más protegidos, con menos estrés y menos sufrimiento. Tenemos que ir hacia este camino. Los liderazgos femeninos y en salud deben reforzar y promover los equipos de este tipo que ayuden a la toma de decisiones compartidas”. Finalmente, Nuria Bosch destacó el trabajo del COFB junto con el Departament de Salut para renovar los planes de medicación, y remarcó que “Toda la sociedad debe ser corresponsable y seguir las recomendaciones.”

Formación en Liderazgo y Salud en la empresa

La Dra. Maria Soler, Vicerectora de Estudiantes y Política Lingüística de la Universidad de Barcelona, aseguró en su ponencia que “las crisis siempre pasan factura a las mujeres, comprometiendo su capacidad de actuación, y por eso debemos apostar por la formación de las nuevas generaciones. Uno de los objetivos de la universidad debe ser ofrecer oportunidades de desarrollo a los estudiantes, apostando por liderazgos maduros, vinculados a los ODS, con especial hincapié en salud, bienestar e igualdad de género.”

Liderazgo saludable y bienestar corporativo

La primera mesa redonda de la jornada, presentada por Carme Freixa, psicóloga y periodista, se centró en diferentes aspectos del bienestar abordado desde las empresas. Maria José Fonseca, consultora, trainer & speaker de Agilar, dio algunas claves para mantener la concentración y el autocuidado teletrabajando; La felicidad en la empresa en tiempos de pandemia centró la intervención de la Dra. Paloma Fuentes, Directora de Felicidad Mahou, que quiso dar algunas claves para conseguir más bienestar emocional incluso en estos momentos difíciles; Dolores Rico García, Directora de Prevención de SGS Zona Norte, reflexionó sobre seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género, destacando la integración de la prevención en la estructura organizativa empresarial, la consulta, formación e información de los trabajadores y trabajadoras. la mesa cerró con la participación de Cèlia Hil, experta en empleo 2.0 y talento senior, que quiso hacer un homenaje a las personas mayores “que están sufriendo especialmente esta pandemia”, recordando además que la evolución del paro en España les afecta especialmente, debido a la discriminación por edad, o Edadismo, y recordando la importancia de apostar por el liderazgo +50.

Tallers y networking

El programa del congreso incluyó diferentes talleres de cuidado personal y prevención presentados por Patricia Ripoll, conferenciante y fundadora de MamaTieneMigraña. El primero de ellos, a cargo de Ana Rodríguez Cala, Directora de Estrategia y RSC en el Institut Català d’Oncologia trató sobre el bienestar y la atención integrada en el cáncer; Eva Santos y Gloria Quemada, Cofundadoras de Estilo de Vida Hygge, impartieron un taller para cuidar el entorno laboral y mejorar la salud postural; Carla Romagosa, conferenciante y escritora, dio las 7 claves para sentirse bien en la premenopausia y la menopausia; y finalmente, Valerie Tasso, escritora, sexóloga e investigadora del INCISEX, se centró en la sexualidad femenina satisfactoria como fuente de salud, liderazgo y empoderamiento..

Seguidamente, se habilitó un espacio de networking en el que se realizaron diferentes dinámicas y ejercicios. Al espacio de networking siguió la ponencia a cargo de Paloma Llaneza, CEO de Razona LegalTech, Directora Técnica eIDAS-TI de CERTICAR y fundadora de The Llaneza Firm, sobre la privacidad de los datos durante esta pandemia. Llaneza ha querido destacar que las apps de Contact Tracing que se han lanzado en diversos países para control del Covid-10, y especialmente la española, “son sistemas en los que los Gobiernos han tenido una especial preocupación para que el intercambio de información sea anónimo. Estamos más protegidos usando estas apps que usando WhatsApp.”

Empresa saludable y Covid-19

La periodista Xantal Llavina, presentadora y directora de Revolució 4.0 a Catalunya Rà dio y TV3 y autora del libro #SomDigitals, moderó un debate especialmente enriquecedor sobre Empresa Saludable y Covid-19, en el que participaron varias de las ponentes del congreso, y en el que se debatieron temas como las ventajas y desventajas del teletrabajo para el liderazgo de la mujer. Muchas de las participantes coincidieron en que el teletrabajo masivo realizado en el primer confinamiento no reunía a menudo las condiciones adecuadas por la urgencia con la que se realizó, que es positivo combinar el trabajo en remoto con la presencialidad, también para no dar pasos atrás en cuanto a visibilidad femenina, y que hay que cambiar los modelos de trabajo anteriores, hacia otros híbridos y más cooperativos.

Finalmente, la clausura del XIV Women 360º Congress estuvo a cargo de la Dra. Mercè Puig, Vicerectora de Ordenación Académica y Calidad de la UB, que celebró “la existencia de espacios y redes de apoyo, como este congreso, que busquen fórmulas para fomentar el liderazgo femenino”.

