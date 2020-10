Juanchi’s Burger, la franquicia de hamburguesas preferida por los americanos, amplía su expansión en España Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 10:33 h (CET) La reconocida y premiada enseña de restauración apuesta por una fuerte expansión en el territorio nacional de la mano de Tormo Franquicias Consulting Juanchi’s Burger es ya todo un clásico en el continente americano, tras alcanzar la friolera de 15 locales abiertos en la ciudad de Caracas (Venezuela), inicia su internacionalización en Brooklyn, NY, y posteriormente en Miami, Fl. Hoy día es catalogada como la Hamburguesería #1 en aceptación en Brooklyn y # 2 en Miami, Fl. Juanchi’s Burger llega al mercado español en 2018 con un primer local en Madrid. A día de hoy, la enseña ya cuenta con 5 establecimiento en la capital, demostrando que han venido para quedarse.

Desde la central de Juanchi’s Burger anuncian una potente expansión en todo el territorio nacional junto a la consultora Tormo Franquicias, que augura grandes resultados para la marca dado su prestigio y experiencia acumulada, así como el éxito cosechado en los numerosos establecimientos con los que cuenta la enseña.

Borja Sánchez, Responsable de Expansión de la marca en Tormo Franquicias Consulting afirma: “Juanchi’s Burger ofrece una gran oportunidad de inversión con un modelo ambicioso que apuesta por la expansión territorial, de fácil gestión y gran consumo, con una imagen potente y consolidada, que combina vanguardia y tradición gastronómica por tan sólo desde 60.000 €.”

El valor diferencial de la enseña, respaldado por sus 35 años de experiencia, apuesta por una oferta gastronómica original y de calidad, basada en el concepto “Hecho a Mano”, con gran variedad de platos preparados con productos naturales, sin conservantes y saludables. Sus carnes, panes, salsas y batidos son de exclusivas recetas de Juanchi’s Burger.

La enseña busca a inversores, emprendedores y autónomos, con perspectivas de crecer a medio plazo y convertirse en multifranquiciados con dos o más unidades asociadas.

Juanchi’s Burger, ofrece a todos los franquiciados su know how, su central de compras y una amplia cartera de fieles consumidores que desean rememorar la experiencia de disfrutar de sus hamburguesas una y otra vez.

Para más información puede contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso su consulta.

Contacto:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

