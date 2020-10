Protege su vivienda de la ocupación ilegal con los consejos de Barcelona Cerrajeros Comunicae

viernes, 23 de octubre de 2020, 09:57 h (CET) La ocupación ilegal es un problema grave en España que pareciera estar lejos de solucionarse, por lo menos en los próximos años. Las denuncias más recientes dan cuenta que más de 7 mil afectados solo durante el primer semestre del año, lo que en gran medida puede atribuirse al confinamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus Y es que la imposibilidad de movilización de los propietarios a viviendas que en su mayoría no son sus residencias principales, le ha jugado a favor a los okupas en toda España, incluyendo Barcelona. Se trata de un incremento que se acerca al 5% desde que comenzó el 2020 y hasta junio aproximadamente.

Los números pueden considerarse alarmantes. Por ejemplo, entre 1016 y el 2019 las cifras reflejadas, en función de las denuncias formuladas por propietarios afectados por la situación, pasaron de casi 10 mil ocupaciones ilegales a prácticamente 15 mil casos que han sido documentados.

Para el 2011, el Instituto Nacional de Estadística de España hablaba de 3,4 millones de viviendas vacías, de las cuales 14.621 habían sido ocupadas ilegalmente para 2019, a lo que hay que sumarse las 7.450 denuncias que se presentaron en el primer semestre de 2020. Esto, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Es decir, no se trata de una situación particularmente nueva, pero que ciertamente se ha agravado como consecuencia de las restricciones en cuanto a las movilizaciones, como medidas para frenar el covid-19 en el territorio español.

Cómo protegerse de los okupas

Más vale prevenir que lamentar. Esta frase puede aplicarse perfectamente a las ocupaciones ilegales, tomando en consideración que como propietario cualquiera puede tomar ciertas medidas para evitar ser víctima de este flagelo y no tener que enfrentarte a los engorrosos procesos legales que se derivan de una desocupación.

Ser víctima de una ocupación o allanamiento de morada puede ser una experiencia tremendamente traumática por la que nadie desearía pasar.

Uno de los objetivos de todos los propietarios, bien sea en Barcelona o en el resto del territorio español es definitivamente mantener sus propiedades completamente seguras y, según los expertos en materia de seguridad, hay algunas algunas estrategias sencillas que permiten proteger los inmuebles de los intrusos no deseados, como por ejemplo:

Sistemas de seguridad. Una de las formas más fáciles y obvias de proteger una propiedad es instalar un sistema de alarma, ya sea por cuenta propia y haciendo uso de las nuevas tecnologías o incluso firmando un contrato con una empresa de seguridad reconocida.

En el caso de un intento de apoderarse de una casa o piso y activarse una alarma, la policía estará obligada a reaccionar y llegará a la casa en el momento de la invasión.

La buena noticia es que hoy en día existen muchas opciones de seguridad para el hogar para todos los presupuestos y todos los niveles de protección.

Para elegir un sistema con el que cualquiera puede sentirse cómodo, es fundamental evaluar las necesidades del vecindario y de la casa.

Cerraduras antibumping. Para que una cerradura sea realmente a prueba de golpes, o resistente a picaduras, debe tener una de dos cosas: sin ojo de cerradura o un mecanismo de bloqueo diseñado para ser específicamente a prueba de golpes.

En general, los sistemas anti-golpes aseguran que los resortes del cilindro eviten que los pasadores y contra pines se alineen cada vez que se inserta y golpea una llave de golpe. Esto significa que es imposible girar la llave y abrir la cerradura.

Cambios de cerraduras. Para todos aquellos que sientan que sus cerraduras pueden estar comprometidas, cambiarlas puede ser un excelente punto de partida para asegurar la propiedad.

Esto es especialmente importante para quienes viven en un piso que ha albergado a ocupantes anteriores o para quienes pasan largas temporadas lejos de la propiedad y no puede vigilarla de manera constante. También es fundamental cambiar las cerraduras lo antes posible si alguien de la familia pierde de manera accidental las llaves o si las han robado.

En cualquiera de estos casos, lo más conveniente es contratar a empresas como Barcelona Cerrajeros, con excelentes referencias y buena reputación, pues la idea es resolver el problema y asegurarse como propietario de que la vivienda no será ocupada por personas con un concepto equivocado sobre lo que se trata la propiedad privada.

Un okupa es alguien se muda a apartamentos y casas abandonados. Alguien que se apropia de inmuebles generalmente comprados por extranjeros y que se utilizan solo durante las vacaciones o los fines de semanas.

Aunque esto no quiere decir que los demás propietarios estén a salvo y menos cuando el confinamiento ha obligado a muchos a pasar la cuarentena incluso lejos de sus viviendas principales.

El problema en España es que muchos propietarios sienten que la impunidad en estos casos lleva la delantera y que los casos en lugar de disminuir se han multiplicado en los últimos meses.

