El sábado 10 de octubre de 2020 la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), con sede en Costa Rica, precedida por el poeta Yordan Arroyo Carvajal, se celebró por vía Zoom el Primer Recital Poético Juvenil Internacional. En este encuentro se presentaron 19 jóvenes poetas, de España, Puerto Rico, Perú, Colombia, y Costa Rica, la mayoría del país anfitrión. En este encuentro el público y los invitados se deleitaron con la buena música de Maureen Ramírez (Costa Rica), Ricardo Figueira (Uruguay) y Edith Ruiz (México); también tuvo presencia el talentoso joven tenor costarricense Daniel Pow Hing, quien interpretó cuatro maravillosas obras: Les Berceaux op. 23 No. 1 de Gabriel Fauré, Ständchen D. 957d del ciclo Schawanengesang de Franz Scubert, Canto negro del ciclo Cinco Canciones Negras de Xavier de Montsalvatge, y Granada de la Suite Española de Agustín Lara. En este evento se contó con la honorable presencia del Dr. Carlos Hugo Garrido Chalén. Escritor, Poeta, Presidente Ejecutivo y Fundador de la Unión Hispanomundial de Escritores, (UHE) Sede en Perú, con plataformas en 140 países. Enseguida les mostramos algunas de las respuestas de los participantes.



¿Qué le pareció haber compartido con jóvenes poetas de otros países, en el Primer Recital Internacional de Poesía organizado por la UHE, Costa Rica?



Es una experiencia que debe repetirse. Hay un causal formidable en los jóvenes, que debe respaldarse. Y muy agradecido con la pregunta y divulgación. Carlos Hugo Garrido Chalén



Me pareció un encuentro muy provechoso. Un deleite y placer para el oído. Me sentí muy feliz de ver a diferentes países unidos a través de un elemento tan trascendental como lo es la poesía, además, me satisfizo mucho escuchar al doctor Carlos Hugo Garrido Chalén, Presidente Fundador de la UHE, decir que realmente la poesía de los jóvenes era diferente y que teníamos mucho talento, mismos comentarios recibimos de otras personas como Ruth Bermúdez Cambronero, quien dijo sentirse feliz de que la poesía costarricense estuviera quedando en buenas manos. Por último, me agradaron mucho las participaciones musicales y ver las sonrisas de las personas así fuera a través de una pantalla. Espero seguir generando estos espacios dialógicos y humanistas tan importantes en el mundo entero. Yordan Arroyo Carvajal (Presidente UHE, CR).



Sin duda, los jóvenes participantes de este recital, están y estarán dando mucho de qué hablar en el mundo gracias a sus talentos. Las participaciones de los jóvenes poetas, llenas de fuerza, de vitalidad, hacen que auguremos un futuro muy promisorio a la joven poesía internacional. La joven poesía costarricense vislumbra una serie de jóvenes exponentes que tienen, en sus hombros, la labor de llevar esa poesía hasta los albores del próximo siglo llenándola de momentos significativos. El poeta es y debe ser quien hable, quien denuncie, quien valore, quien anuncie y quien sea la luz sobre las tinieblas. La poesía es, ha sido y sigue siendo eso, justamente: LUZ. Gracias a todos los jóvenes participantes por regalarnos un poco de su luz. Muchas gracias a quienes propiciaron esta tarde de luz y de poesía. Luis Gustavo Lobo Bejarano (Coordinador General UHE).



Lo primero que se siente al participar en el Primer Recital Juvenil Internacional de Poesía es un honor muy grande. Más de 15 poetas jóvenes de 5 países diferentes(la mitad de ellos de Costa Rica) reunidas gracias al escenario que nos ha potenciado la virtualidad, en tiempos de pandemia, nos demostraron ese 10 de octubre la diversidad y la calidad de la poesía joven. Ser parte de ello fue entonces además de un honor, muy emocionante. La gente joven hace poesía, la vive. A través de sus textos, nos dibujaron sus sentirpensares, contextos, preocupaciones y denuncias. Fue definitivamente un espacio revelador y muy lleno de arte. Agradezco mucho a la UHE por su invitación y su gran trabajo al organizarlo. Carolina Campos Solís (Poeta Participante de Costa Rica).



Disfruté el recital, descubrí otras voces que me permiten ahora tener una visión más amplia del panorama de la poesía actual. Elí Urbina Montenegro (Poeta Participante de Perú).



Tener la oportunidad de poder compartir poesía con personas de todo el perímetro terrestre siempre es un sueño. Un sueño del que jamás creí ser partícipe. Una oportunidad increíble que agradezco y guardo con mucho cariño dentro: en la mente, en el pecho y en el estómago. Porque todos sienten. Y yo agradezco. Agradezco mucho el abrazo de todos. Idoia Fradejas Navarro (Poeta Participante de España).



Para ti que no tuviste el privilegio de estar presente en esta bellísima actividad artística-literaria te comparto el enlace donde puedes verla completa:



https://youtu.be/aB7PaVMg384



Cabe decir que la UHE en Costa Rica sigue organizando actividades. El próximo 02 de noviembre a la 1:00 p.m, por la página de Acuarela Naranja en Facebook se transmitirá en vivo el Primer Recital de Poesía Gótica entre poetas costarricenses y mexicanos. Pueden estar atentos: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es Escritor y poeta