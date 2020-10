Mustela recomienda 3 gestos para cuidar y mimar la piel de los más pequeños, y ahora más que nunca Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 17:33 h (CET) Con todo lo esencial para cuidar la piel y el cabello, Mustela recomienda tres productos imprescindibles para mimar y proteger la delicada piel de los bebés y niños durante la rutina diaria Ahora que el aseo se ha convertido en una de las principales preocupaciones, es muy importante inculcar y motivar desde pequeñitos una buena rutina de higiene y cuidado personal en el día a día. Ritual al que este año se sumarán el lavado frecuente de las manos con agua y jabón.

Tener una buena higiene y, ahora más que nunca, es un imprescindible. Pero además de ayudar a los niños a que se preocupen por sentirse más limpios, también se consigue que poco a poco ganen más autonomía. Por eso, es importante tener siempre a mano un buen kit adecuado para la rutina diaria de los más pequeños de la casa.

Para la mayoría de los bebés y niños, la hora del baño es uno de sus momentos favoritos ya que disfrutan jugando la vez que descubren nuevas texturas o sensaciones. Además, para muchos papás puede ser un momento muy especial de complicidad junto con el pequeño. ¡Nada cómo compartir una divertida rutina diaria!

Conscientes de ello, para mimar y proteger su delicada piel, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, recomienda tres productos imprescindibles con ingredientes de origen natural, procedentes de fuentes responsables y con envases reciclables. ¡Estarán deseando llegar a casa para disfrutar del momento más divertido y relajante del día!

Babygel. Un gel específicamente desarrollado para convertir el baño en el mejor momento del día. Por su abundante espuma, su color azul y su olor, contribuye al desarrollo sensorial de los niños y a su bienestar. Con un 91% de ingredientes de origen natural y alta tolerancia probada desde el nacimiento (recién nacidos salidos de neonatología), este gel espumoso se ha formulado con aguacate Bio, procedente de la agricultura ecológica, para proteger y respetar la piel de los más pequeños. Disponible en dos formatos: 200ml (PVP: a partir de 6,62€) y 750ml (PVP: a partir de 10,80€)

Champú suave. Con un 93% de ingredientes de origen natural e ideal para aplicar a diario, limpia con suavidad el cabello de recién nacidos, bebés y niños. Protege la barrera cutánea, hidrata y preserva la riqueza celular de la piel, evitando el resecamiento del cuero cabelludo. Los pequeños podrán disfrutar jugando en la bañera ya que no pica en los ojos y ¡ya no habrá más tirones ya que facilita el desenredado! (PVP: a partir de 6,68€).

Agua de colonia. Con una composición aromática donde priman sutiles notas cítricas y florales y con extractos de camomila y miel, es ideal para refrescar y perfumar delicadamente a los bebés y niños desde el nacimiento. Con el 92% de ingredientes de origen natural, esta agua de colonia, sin alcohol, proporciona confort y suavidad a la piel sin resecarla. (PVP: a partir de 7,30€).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.